Buchloler Piraten lassen zum Auftakt zu viel liegen

ESV Buchloe verliert sein erstes Abstiegsrundenspiel gegen den EHC Waldkraiburg in der Verlängerung.

05.02.2023 | Stand: 13:00 Uhr

Der ESV Buchloe ist am Freitag mit einer knappen und zugleich vermeidbaren Heimniederlage in die Abstiegsrunde der Bayernliga gestartet. Gegen Waldkraiburg ließen die Freibeuter vor dem gegnerischen Tor zu viel liegen und verloren am Ende mit 3:4 (0:0, 3:2, 0:1) nach Verlängerung. In einem von beiden Seiten mit viel Intensität geführten Match reichte den Piraten auch eine zweimalige Zwei-Tore-Führung nicht, da man den Sack trotz zahlreicher Chancen nicht vorzeitig zumachen konnte. Somit verbuchten die Rot-Weißen gegen aufopferungsvoll dagegenhaltende Gäste unter dem Strich nur einen Punkt.

Beide Teams schenkten sich vom Start weg nichts. So entstand ein intensives und umkämpftes Auftaktdrittel, in dem auch die Schiedsrichter reichlich zu tun hatten. Die erste gute Chance hatte bereits nach eineinhalb Minuten Demeed Podrezov, dessen Alleingang Kevin Yeingst im Löwen-Tor allerdings entschärfte. Auch danach hatten die Piraten die zwingenderen Abschlüsse, doch ein Tor sollte bis zur Pause nicht fallen. Die dickste Chance zur Führung hatte hier noch Michal Petrak, der einen Penalty jedoch vergabe (17.).

Führung am Ende des zweiten Dittels

Auch im Mitteldrittel überboten sich die Piraten zunächst weiter im Auslassen bester Gelegenheiten. Alexander Krafczyk und vor allem der völlig freistehende Christian Wittmann verpassten weiter den ersehnten Treffer (21./22.). Die erlösende Führung besorgte dann nach 26 Minuten endlich Podrezov. Und nachdem den Gästen Momente später der Ausgleich misslang, baute Philip Wolf den Vorsprung weiter aus (28.). Das 2:0 hatte aber gerade einmal gute eineinhalb Minuten Bestand, ehe Christian Neuert die Waldkraiburger wieder auf 2:1 heranbrachte (30.). Aber auch darauf hatten die Hausherren die passende Antwort parat: Ein eher harmloser Schuss von Andreas Schorer rutschte dem bis dato glänzend aufgelegten EHC-Schlussmann zum 3:1 über die Fanghand (31.). Es sollte der einzige Fauxpas des ansonsten sichern Waldkraiburger Rückhalts sein, der wenig später nochmals Glück hatte, als Alexander Krafczyk nur den Pfosten anvisierte (34.). Und so rächte sich die mangelnde Effizienz und Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor noch vor der Pause. Die nun stärker werdenden Löwen vom EHC Waldkraiburg gaben sich nämlich noch nicht geschlagen und bestraften eine Nachlässigkeit der ESV-Defensive noch vor dem zweiten Gang in die Kabinen mit dem 3:2 Anschlusstreffer durch Michal Popelka (37.).

Nach Unentschieden in die Verlängerung

Im letzten Drittel ließen die Buchloer dann eigentlich nicht all zu viel zu. Beide Teams belauerten sich zunächst, womit das Spiel eher von der Spannung lebte. Den Sack konnten die Freibeuter aber auch hier nicht zumachen, und so kam es, wie es kommen musste, dass der EHC nach 51 Minuten erneut durch Popelka zum 3:3 ausglich. Und nachdem die Pirates auch zwei Überzahlmöglichkeiten in der Schlussphase nicht in einen weiteren Torerfolg ummünzen konnten, ging die Partie in die Verlängerung.

Fahrlässig vor dem gegnerischen Tor agiert

Dort hatten beide die Chance auf den Sieg, doch am Ende waren es die Gäste, die sich durch Michael Cejka den Zusatzpunkt sicherten (64.). Die Piraten mussten sich dagegen an die eigene Nase fassen, dass man trotz engagiertem Einsatzes vor dem gegnerischen Tor zu fahrlässig agierte und somit nur einen Punkt zum Auftakt einfahren konnten.