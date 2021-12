Der Bauträger möchte bezahlbaren Wohnraum für Senioren schaffen. Doch im Bauausschuss sind nicht alle Mitglieder von dem Vorhaben begeistert.

11.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Eine Anlage mit acht Wohnungen, ebenso vielen Carports, sechs Stellplätzen und einem Spielplatz soll an der Straße Am Hohen Weg in Buchloe entstehen. Das Gebäude besteht aus drei Etagen, das dritte Geschoss ist ein sogenanntes Staffelgeschoss, also etwas zurückgesetzt. Der Bauausschuss sprach sich denkbar knapp für das Vorhaben aus, sechs Mitglieder stimmten dafür, fünf dagegen.