Waal und Jengen machen beim Fußball gemeinsame Sache

Mit dem Adventskalender der guten Nachrichten aus Buchloe wollen wir Hoffnung geben. Hinter dem zweiten Türchen: Kooperation statt Konkurrenz im Fußball.

02.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

2022 war nicht nur schlecht. Mit 24 guten Nachrichten des Jahres aus Buchloe und der Umgebung wollen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, durch die Adventszeit tragen und Hoffnung geben.

Die Fußballvereine aus Waal und Jengen kooperieren seit dieser Saison noch enger.

Kein Kopfzerbrechen über leere Bänke

Nachdem einige Sportler ihre Karriere beendet hatten, entschieden sich die Nachbardörfer auch in der Ersten Mannschaft für eine Spielgemeinschaft. Nun müssen sich beide Teams nicht über leere Bänke sorgen – die SG umfasst insgesamt 40 Mann. Für die Entscheidung belohnen sich die Fußballer selbst mit Erfolg: Hat die Erste des TV Waal in der vorigen Saison noch in der A-Klasse gekickt, steht die SG Waal/Jengen aktuell auf einem guten sechsten Platz in der Kreisklasse.

