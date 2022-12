Buchloer Musikerinnen und Musiker sorgen für  Gänsehautmomente

Auf die Adventswochen stimmten Musikerinnen und Musiker ihr Publikum in der Buchloer Hoffnungskirche ein. So manches Lied ging richtig unter die Haut.

02.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Bei einem Konzert ließen sich die zahlreichen Besucherinnen und Besucher der evangelischen Hoffnungskirche auf die Advents- und Weihnachtszeit einstimmen.

Zuhörer erleben die verschiedenen Facetten der Orgel

Die Musiker und Musikerinnen sind ein fester Bestandteil im musikalischen Leben der Evangelischen Kirchengemeinde. Alexandra Szabo, Uta Mantwill und Brigitte Imminger zeigten gekonnt die verschiedenen Facetten der Orgel und stellten ihr Können unter Beweis.

Gefühlvoller und professioneller Gesang

Außerdem bescherten die Solisten Susanne Denghel und Andreas Henser mit ihrem gefühlvollen und professionellen Gesang so manchen Zuhörern Gänsehaut. Gisela Dardzinski und Birgit Poggendorf verzauberten das Publikum mit Harfen- und Flötemusik und die Sängerinnen und Sänger von „S(w)inging Gospel“ brachten unter der Leitung von Annette Fait – begleitet von Moritz Schütz am Piano und Andreas Henser am Cajon – souverän und schwungvoll neben traditionellen Gospels auch Weihnachtliches zu Gehör.

Konzertgemeinde war zum Mitsingen eingeladen

Zwischendurch konnte die Konzertgemeinde Adventslieder aus dem evangelischen Gesangbuch mitsingen. Begleitet wurden diese von den Organistinnen und Pfarrer Christian Fait an der Gitarre. Da durfte natürlich zum Schluss „Tochter Zion“ nicht fehlen, zu dem sich alle Mitwirkenden nochmals auf der Bühne zusammenfanden.

Anschließend Lagerfeuer und Glühwein

Der Einladung von Pfarrer Fait, dieses schöne Konzert beim anschließenden Beisammensein noch nachklingen zu lassen, folgten viele. So trafen sich Mitwirkende und Besucher am Lagerfeuer im Hof hinter der Kirche und ließen sich von Helma Otten-Schied und ihrem Team mit Glühwein und Schmalzbroten verwöhnen.