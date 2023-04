Adventskranz bei 28 Grad gebunden - Obst- und Gartenbauverein erlebt Kurioses

Obst- und Gartenbauverein Unterdießen erlebt Kurioses und startet Aktion Streuobst für alle.

24.04.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Zur Verschönerung des Ortsbildes beigetragen hat der Obst- und Gartenbauverein von Unter- und Oberdießen und Dornstetten auch im vergangenen Jahr. Wie bei der Jahresversammlung im Pfarrheim in Oberdießen zu erfahren war, hatten die Mitglieder die Blumenkästen an den Wiesbachbrücken und Blumenbeete bepflanzt. Kurios war: Der Adventskranz für die Kirche entstand diesmal bei 28 Grad auf der Terrasse.

Verein lebt von der Substanz

Den Schnitt der Apfelbäume des Vereins wurde von Dietmar Loose übernommen. „Wir leben von der Substanz“, stellte dann Vereinskassier Alfons Wagner fest, denn im Vorjahr schrieb der Verein rote Zahlen. Er schlug im Namen des Vorstandes deshalb eine Erhöhung des Beitrags von zehn auf 15 Euro vor. Auch wenn es dagegen zunächst keinen Einwand gab, vertagte die Vorsitzende Eleonore Mühlberg den Beschluss auf das nächste Jahr: In der Einladung war auf eine Beitragserhöhung nicht hingewiesen worden.

Mit 300 Euro beteiligt sich der Verein am geplanten Dorfladen. Vorteil sei, so die Vorsitzende, dass man im Laden für den Verein werben und auch den eigenen Apfelsaft verkaufen könne.

Der Verein, der auch den Obstbau in seinem Namen trägt, nimmt zudem an der Aktion des bayerischen Landwirtschaftsministeriums „Streuobst für alle“ teil. So können Mitglieder sich einen bestimmten Kern- und Steinobstbaum wünschen, dieser wird vom Verein bestellt und vom Ministerium mit 45 Euro bezuschusst. Wie Alfons Wagner erläuterte, müssen mindestens zehn, aber höchstens hundert Bäume bestellt werden, um teilnehmen zu können.

Programm und Ehrungen

Heuer wird der Verein Gärtnereien in Buchloe und Weil besuchen, die Pflanzenfärberei in Waal besichtigen sowie einen Dorfspaziergang in Hausen unternehmen. Am 17. September ist das Apfelgartenfest. Zum Jahresausklang treffen sich die Mitglieder am Lagerfeuer und fahren zu einem Christkindlmarkt oder Krippenweg. Mühlberg ehrte die langjährigen Mitglieder Marie-Luise Raffalt (15 Jahre), Wilfried Marsch (40 Jahre) und das Ehrenmitglied Hedwig Beinhofer (50 Jahre). Musikalisch umrahmt wurde der Abend durch Inge und Michael Geiger.

Vortrag von Roswitha Storhas

In ihrem Vortrag gab die zertifizierte Physiotherapeutin und Aromaexpertin Roswitha Storhas aus Asch ihr breites Wissen an Frühjahrskräutern und deren Wirkung weiter. Als „ihre gute Freundin“ bezeichnete sie beispielsweise die Brennnessel, die viel Eisen und Mineralien enthalte. Den Bärlauch empfahl sie als Einlage für die Suppe und Pfannkuchen, den Schachtelhalmtee als Wohltat für die Haut, Haare und Fingernägel. Über Gänseblümchen, Günzel und Spitzwegerich spannte sie den Bogen zur Schafgarbe, der „Augenbraue der Venus“.