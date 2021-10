Adventsmärkte in Buchloe, Lindenberg und Waal finden statt

Nach der Corona-Pause sollen die Weihnachtsmärkte in und rund um Buchloe heuer stattfinden. Die Vorbereitungen in der Stadt, in Lindenberg und in Waal laufen.

26.10.2021 | Stand: 17:50 Uhr

Trotz Corona-Pandemie bereiten sich viele Städte und Gemeinden in Bayern auf die Weihnachts- und Christkindlmarktsaison vor. So auch in Buchloe und Lindenberg sowie im Singoldmarkt Waal.

Vereine in Lindenberg bereiten sich auf den Weihnachtsmarkt vor

In Lindenberg laufen die Planungen der Vereine bereits auf Hochtouren, heißt es in einer Pressemitteilung. Der dortige Weihnachtsmarkt bildet traditionell den Auftakt in der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe – zum 28. Mal findet er heuer statt und zwar am Vereinsheim am Schulberg am Samstag, 27. November, von 16 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, 28. November, von 15 bis 19 Uhr.

Gewerbeverein Buchloe: Christkindlmarkt am Kirchplatz soll stattfinden

Auch der Gewerbeverein Buchloe möchte den Christkindlmarkt am Kirchplatz am zweiten Adventswochenende nach der coronabedingten Zwangspause wieder ausrichten. Details stehen laut Pressemitteilung der Stadt allerdings noch nicht fest.

Am dritten Adventswochenende wird's in Waal wieder stimmungsvoll

Die Vorbereitungen für den Waaler Advent, der traditionell am dritten Adventswochenende im idyllischen Singoldmarkt stattfindet, laufen ebenfalls, informiert Bürgermeister Robert Protschka auf Nachfrage der Redaktion.

