Adventsmarkt in Waal fällt wegen Corona aus

Gemeinderäte fällen zusammen mit Ausstellern Entscheidung und sagen Waaler Advent ab. Ob der Buchloer Christkindlmarkt stattfindet, ist noch offen.

17.11.2021 | Stand: 18:29 Uhr

Der Marktausschuss der Gemeinde Waal hat am Dienstag einstimmig entschieden, den für das dritte Adventswochenende geplanten Waaler Advent auch in diesem Jahr abzusagen. Darüber informierte die Gemeinde nun in einer Pressemitteilung. Zur Sitzung seien auch zahlreiche Aussteller gekommen, die sich in die Diskussion einbringen konnten. „Der Waaler Marktausschuss hatte sich im Vorfeld viele Gedanken gemacht und verschiedene Alternativen bezüglich Konzept und Aufstellung der Buden erwogen. Aber angesichts der extrem gestiegenen Infektionszahlen wäre es nicht verantwortbar, die Veranstaltung durchzuführen“, sagt Waals Bürgermeister Robert Protschka.