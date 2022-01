Faieqa Sultani und Ali Reza Haidary machen auf Missstände in Afghanistan aufmerksam. Dort wurde es zu gefährlich. Nun wollen sie in Landsberg Fuß fassen.

10.01.2022 | Stand: 16:01 Uhr

Seit der Machtübernahme der Taliban droht vielen Aktivistinnen und Aktivisten in Afghanistan der Tod. Die Künstlerin Faieqa Sultani und der Filmemacher Ali Reza Haidary, die in den vergangenen Jahren auf Missstände in ihrer Heimat aufmerksam gemacht und sich unter anderem für die Rechte von Frauen eingesetzt haben, konnten auch dank der Unterstützung des Journalisten Niklas Schenck entkommen.