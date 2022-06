Aikido in Buchloe: Sportler "kämpfen" für die deutsch-italienische Freundschaft

Der VfL Buchloe empfängt zehn Gäste aus Modena zum „Friendship Seminar“. So lief das gemeinsame Training.

16.06.2022 | Stand: 05:04 Uhr

Die Aikido Abteilung des VfL Buchloe empfing am Wochenende Gäste aus dem italienischen Modena zum dritten „Friendship Seminar“.

Der Einladung der Buchloer Lehrer Elmar Sterzl (5. Dan) und Andreas Wörfel (4. Dan) folgten die Sensei Roberto Santoro (4. Dan) und Sensei Marco Manicardi (4. Dan) mit acht weiteren Aikidoka aus Modena und Umgebung.

Buchloer Sportler pflegen Kontakte nach Italien

Das Friendship Seminar fand erstmals 2019 statt und trägt der besonderen Freundschaft Rechnung, die die Buchloer Aikido-Gruppe mit den Aikido-Gruppen in der italienischen Region Modena verbindet. Elmar Sterzl und Andreas Wörfel hatten zusammen mit Roberto Santoro und Marco Manicardi zwischen 2013 und 2018 an über 30 Seminaren mit deren gemeinsamen Lehrer Alessandro Tittarelli Shihan (8. Dan) sowie an zahlreichen weiteren Trainingseinheiten teilgenommen.

Aikido-Lehrer haben gemeinsames Vorbild

Sogar ein gemeinsamer Besuch im japanischen Iwama – dem Ursprungsort des Aikido – verbindet die vier Lehrer. Nach dem plötzlichen Tod von Alessandro Tittarelli initiierten sie das Friendship Seminar, um die Trainingsgemeinschaft nach seinem Vorbild weiterleben zu lassen. Das diesjährige Seminar startete bei Andreas Wörfel mit einer eher ungewöhnlichen Art der Willkommens-Klasse. Anstatt der Technik widmeten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Rolle des Uke (Übungspartner) im Training. Die Sempai – so werden fortgeschrittene Schüler genannt – nutzten ihre Fähigkeiten zum Anleiten von weniger erfahrenen Schülern.

Elmar Sterzel gibt sein Wissen über Wurf- und Abwehrtechniken weiter

Am Samstag und Sonntag ging es mit hochrangigen Übungen mit dem Jo (Holzstab) weiter. Sensei Roberto Santoro und Sensei Marco Manicardi unterrichteten zusammen die sogenannten „Kumi-Jo“. Das sind insgesamt zehn komplexe Bewegungsabläufe, bei denen sich zwei Übungspartner mit Jo gegenüberstehen und die gegenseitigen Angriffe abwehren müssen. Sensei Elmar Sterzl gab sein Wissen über diverse Wurftechniken und Techniken zur Abwehr eines Messers weiter.

Beim Feiern darf bayerisches Bier nicht fehlen

Zu einem erfolgreichen Friendship Seminar gehört natürlich auch der gesellige Teil des Wochenendes. Wie Andreas Wörfel berichtet, wurde mit den italienischen Aikidoka eine Grillparty gefeiert – samt bayerischem Bier, versteht sich. Dabei seien alte Bekanntschaften gepflegt und neue Freundschaften geschlossen worden. Auch die jugendlichen und neuen Mitglieder hätten trotz – oder gerade wegen – der anspruchsvollen Techniken viel Neues von den Freunden aus Italien gelernt.