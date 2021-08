In der Alten Wache im Landsberger Frauenwald setzen sich Kunstschaffende mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander. Ein Rundgang durch die Ausstellung.

Von Romi Löbhard

07.08.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Zum zweiten Mal bespielt der Verein „Kunst hält Wache“ die Alte Wache im Landsberger Frauenwald, die jahrzehntelang in einem Dornröschenschlaf versunken war. Nach dem Friedensprojekt im vergangenen Jahr sind noch bis Sonntag, 15. August, „Holzwege“ und speziell Nachhaltigkeit die zentralen Themen. Was sind Holzwege, was bedeuten sie in der Kunst und für Künstlerinnen und Künstler? Und vor allem: Wie kann das hochaktuelle Thema Nachhaltigkeit künstlerisch umgesetzt werden?