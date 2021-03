Aktion in der Kita: Buchloer Kinder zeigen ihre Verbundenheit

Die Kita Buchloer Storchenkinder begegnet Corona-Herausforderungen kreativ. Ein originelles Kunstwerk zeigt, dass die Kinder trotz Lockdowns zusammengehören.

18.03.2021 | Stand: 06:07 Uhr

Im zweiten Lockdown hat sich für die Kindertagesstätte Buchloer Storchenkinder der Spagat zwischen Betreuung im Haus und Kontakt zu den Familien zuhause nicht immer leicht gestaltet. Am 22. Februar öffneten sich wieder die Türen für den eingeschränkten Regelbetrieb und fast alle Kinder kamen zurück in die Kita. Kurz davor hatte die Kita an alle Kinder eine Hand zum Bemalen oder Bedrucken per Kita-Info-App geschickt.

Buchloer Kinder gestalten ein Bild der Vielfalt

Gemeinsam mit den Mädchen und Buben entstand so ein großes Bild der Vielfalt unter dem Motto „Herz. Gemeinschaft. Kompetenz – Miteinander verbunden sein“. Es zeigt viele Hände, die sich berühren und zusammengehören. Die bildliche Darstellung dieser Gemeinschaft erinnert alle daran, dass auch in Zeiten des Abstandes die Verbundenheit da ist.

Ein Kindergartenkind sagt: "Ich habe Kindergartenweh!"

In mehreren Gesprächsrunden mit den Kindern kamen Aussagen wie: „Ich habe zuhause Freunde besucht, bin aber jetzt glücklich, weil es schöner ist, mit mehreren Freunden im Kindergarten zu spielen.“ „Das Höhlenbauen habe ich sehr vermisst.“ „Ich fand es schön, euch in den Videos zu sehen.“ Ein Kind beschrieb die Sehnsucht nach der Kita mit den Worten: „Ich habe Kindergartenweh!“

Freude, Motivation und Begeisterung trotz Corona

„Trotz Unterschiede zum Regelbetrieb schaffte es die Kindertagesstätte, Freude, Motivation und Begeisterung zu erleben und gemeinsam einen neuen Alltag zu gestalten“, freuen sich die Verantwortlichen der Kita Buchloer Storchenkinder.