Aktionsbündnis organisiert Fahrraddemo auf der B12

Das Bündnis „B12 Ausbau - so nicht!“ organisiert wieder eine Fahrraddemo auf der gesperrten Bundesstraße bei Buchloe. Das wollen die Initiatoren erreichen.

24.08.2022 | Stand: 13:25 Uhr

Das Aktionsbündnis „B12 Ausbau – so nicht!“ hat für Sonntag, 18. September, eine Fahrraddemonstration auf der B12 bei Buchloe beantragt.

Wie bereits im vergangenen Jahr ruft das Bündnis am dritten Sonntag im September zu einer Protestaktion gegen den „überbreiten Ausbau der Bundesstraße“ auf, heißt es in einer Pressemitteilung. 2021 beteiligten sich 350 Radlerinnen und Radler: Nach einer Kundgebung radelten sie über die für den Verkehr gesperrte B12. Damals hatte das Ostallgäuer Landratsamt die Demo zunächst untersagt, schließlich ist die Bundesstraße doch gesperrt worden.

Aktionsbündnis findet B12 Ausbau auf 28 Meter zu breit

Seit Juni ist der Planungsabschnitt von Buchloe nach Untergermaringen mit der Ausbaubreite von 28 Metern genehmigt und kann nur noch durch ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes verhindert werden. Mit dem autobahngleichen Ausbau mit 28 Metern Regelquerschnitt in diesem Planungsabschnitt werde die Breite für den Ausbau auf der gesamten Länge zwischen Buchloe und Kempten festlegt. Das sei den Mitgliedern des Aktionsbündnisses zu breit, weshalb sie zur Demonstration aufrufen.

Mehrere Organisationen und Einzelpersonen haben sich zu einer überparteilichen Bürgerinitiative zusammengeschlossen, die sich gegen den vorliegenden Ausbauplan der B12 ohne Tempolimit ausspricht. Sie rufen auf, die Klage des Bund Naturschutz (BN) und mehrerer Anlieger und Gemeinden zu unterstützen.

Ostallgäuer Kreisverband der Grünen federführend bei Fahrraddemo auf der B12

Die Federführung des Aktionsbündnisses für diese Demonstration habe der Ostallgäuer Kreisverband der Grünen. „Diese Fahrraddemonstration ist unser aktueller Beitrag zur laufenden Ausbaudiskussion“, wird Grünen-Vorsitzender Günter Räder in der Pressemitteilung zitiert.

Seiner Meinung nach brauche man keinen Ausbau auf die vorgesehene und genehmigte Breite. „Selbst der bayerische Ministerpräsident gibt zu, dass es diese Ausbaubreite nicht braucht“, teilt Räder mit. Für einen Einstieg in die politische Diskussion über eine sinnvolle Ausbaubreite müssten zunächst die genehmigten Pläne vom Tisch. „Wir wollen mit dieser Demo zeigen, dass sich viele Menschen in der Region hinter unsere Position stellen“, so der Grünen-Politiker.

Treffpunkt zur Demo ist am Sonntag, 18. September, voraussichtlich gegen Mittag am Sportheim des SC Lindenberg, direkt an der B12.

