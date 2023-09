Fairspeisen: Aktionskreis lädt zum Klima-Frühstück in Buchloe

Der Aktionskreis Fairtrade zurrt die Pläne für das Klima-Frühstück im Buchloer Immlepark fest. So soll das Thema schmackhaft werden.

02.09.2023 | Stand: 05:25 Uhr

Wie lässt sich die wichtigste Mahlzeit des Tages klimagerecht gestalten? Diese Frage steht im Zentrum beim Buchloer Klima-Frühstück, das der Aktionskreis Fairtrade mit dem Weltladen am Samstag, 16. September, von 9 bis 11 Uhr im Immlepark organisiert. Die Veranstaltung läutet die Faire Woche ein.

Bis fair geschlemmt werden kann, hatte der Aktionskreis noch einiges zu klären – wer bringt Kaffeemaschinen, was kostet das Ganze und wohin bei Regen? In letzterer Frage waren sich die Mitglieder einig: „Die Schlechtwetteralternative ist das Foyer im Raiffeisenblock“, sagte Bürgermeister Robert Pöschl. Dort könne man die Biertischgarnituren unterstellen und bleibe dennoch in der Nähe des Bauernmarktes, den der Aktionskreis einbinden möchte. Angeboten wird das Frühstück für acht Euro. Wer Geschirr und Besteck selbst mitnimmt, bekomme einen Rabatt.

Passt Butter zu einem Klima-Frühstück - der Buchloer Aktionskreis diskutiert

Einig war sich der Aktionskreis auch bei der Auswahl der meisten Lebensmittel: Kaffee, Tee, Bananen, süße Aufstriche und Zucker liefert der Weltladen, Brot und Zopf gibt es vom Stand am Bauernmarkt und Eier vom Biohof. Aufstriche und Milch soll es auch in vegan geben. Bei der Butterfrage jedoch schieden sich die Geister. Anders als üblich ging es nicht um die polarisierende Frage nach dem richtigen Artikel oder die Debatte, ob sie unter Nuss-Nougatcreme gehört oder nicht, sondern darum, ob Butter zu einem Klima-Frühstück passt. „Butter hat eine ganz schlechte CO2-Bilanz“, gab Dorothee Ruhfaut, Vorsitzende des Vereins „Arbeitskreis Eine Welt Buchloe“ zu bedenken – und schlug Margarine als Ersatz vor. Damit konnte sich Franz Nusser nicht anfreunden. „Ich würde bewusst darauf verzichten“, sagte Peter Hack. Letztlich einigten sich die Mitglieder darauf, beides anzubieten und auf die Klimabilanz aufmerksam zu machen. Damit die stimmt, werde es auch Milch in Flaschen statt im Tetrapack und losen Zucker in Streuern statt Sticks geben, die viel Müll produzieren.

Immer wieder haderte der Aktionskreis mit der Mengenkalkulation – immerhin sei Lebensmittelverschwendung klar zu vermeiden. Um das Thema aufzugreifen, solle Obst vom Foodsharing – so nennt man die Weitergabe überflüssiger Lebensmittel – einbezogen werden. Zur Stückzahl einzelner Produkte sagte Pöschl: „Wenn’s weg ist, ist es weg, trotzdem soll es reichlich sein.“ Sollte Gebäck übrig bleiben, schlug Ruhfaut vor, könne man es einfrieren oder zu Knödeln verarbeiten.

Kulturlawine musiziert beim Frühstück im Immlepark

Um dem Ganzen Eventcharakter zu verleihen, werde es ein Rahmenprogramm geben: Der neue Verein Kulturlawine werde musizieren. Als Höhepunkt gibt es ein „Smoothie-Bike“, auf dem Gäste ihre Muskelkraft nutzen, um Obst in einem Mixer zu zerkleinern.

