Alkoholverbot in Landsberg – aber keiner weiß davon

Der Alkoholkonsum in der Landsberger Innenstadt ist untersagt - doch viele wissen gar nicht, dass sie gegen eine Regel verstoßen. Wie kann das sein?

Von Dominik Stenzel

27.02.2021 | Stand: 09:08 Uhr

Besonders an beliebten Plätzen in der Landsberger Innenstadt wie der Lechmauer am Peter-Dörfler-Weg oder am Hauptplatz herrschte am Wochenende reges Treiben. Einige genossen die ersten warmen Sonnenstrahlen mit einem Bier oder einem Glas Wein in der Hand. Ohne es zu wissen, verstießen sie damit gegen eine Corona-Regel. Denn überall dort, wo im Kreis Landsberg an öffentlichen Plätzen Maskenpflicht herrscht, darf momentan kein Alkohol getrunken werden. Eine Corona-Regelung, die im Vorfeld offenbar nicht kommuniziert worden war.