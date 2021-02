Der Spielleiter im Kreis Zugspitze reagiert auf die Verlängerung des Lockdowns. Wie es im Kreis Landsberg weitergeht

Von Margit Messelhäuser

20.02.2021 | Stand: 13:40 Uhr

Keine guten Nachrichten hat Heinz Eckl, Spielleiter im Fußball-Kreis Zugspitze: Er hat alle bereits angesetzten Spiele für das Frühjahr abgesetzt. „Jetzt schauen wir ganz einfach, was uns noch bleibt, dann müssen wir sicher mit komplett heißer Nadel das Restprogramm stricken. Wenn wir das nicht dürfen, schwinden die Chancen auf eine reguläre Beendigung – so ehrlich muss man dann auch sein“, schreibt Eckl in einer Mail an die Vereine. Noch aber gibt er nicht auf.