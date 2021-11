Vandalismus an Allerheiligen: Erinnerungstafel für Verstorbene in Buchloe zerstört

Unbekannte zerstören in Buchloe Erinnerungstafel mit den Namen der Verstorbenen des vergangenen Jahres. Dennoch findet eine würdevolle Gräbersegnung statt.

01.11.2021 | Stand: 16:23 Uhr

Ein Fall von Vandalismus überschattet das Allerheiligen-Gedenken in Buchloe. Unbekannte haben am Montagmittag eine Erinnerungstafel mit den Namen aller Verstorbenen des vergangenen Jahres mutwillig zerstört.

Einige Hundert Gläubige haben sich zur Gräbersegnung auf dem Buchloer Friedhof eingefunden

Traditionell haben sich einige Hundert Gläubige bei trübem und regnerischem Wetter am Nachmittag zur Gräbersegnung auf dem Buchloer Friedhof getroffen. Dass sich hier die beiden unterschiedlichen katholischen Gedenktage Allerheiligen und Allerseelen vermischen, wurde vor allem beim vormittäglichen Festgottesdienst deutlich: Denn wie Stadtpfarrer Dieter Zitzler treffend darlegte, sei es ein „Freudentag“, ein „Fest der Grenzenlosigkeit“, an dem alle Heiligen ihren Platz hätten. Weil jeder durch die Taufe heilig sei, sollte man sich Gedanken machen, was aus der eigenen Taufe gemacht und wie der Alltag nach den Maßstäben Gottes gestaltet werde, führte er in seiner Predigt weiter aus.

Die Buchloer Mesnerin Sabine Horn hatte eine Erinnerungstafel aufgestellt

Das Gedenken an die Verstorbenen – allerdings coronabedingt ohne Rosenkranz und Andacht in der Stadtpfarrkirche – stand dann am Nachmittag im Fokus. Eigens für die kleine liturgische Feier hatte Mesnerin Sabine Horn im Eingangsportal des Leichenhauses eine Erinnerungstafel aufgestellt, auf der die Namen aller Verstorbenen des vergangenen Jahres aufgeführt waren. Unbekannte Täter haben diese allerdings während der Mittagsstunden mutwillig zerstört.

Begleitet von Glockengeläut werden in Buchloe die Namen der Verstorbenen würdevoll vorgelesen

Dennoch erinnerte man an die „Heimgegangen“, indem ihre Namen würdevoll zu Glockengeläut verlesen wurden. Bei allem Gedenken, wo einen Erinnerungen und Lebensgeschichte einholen, können Christen Hoffnung schöpfen. Denn Gott schenke Zukunft, machte Stadtpfarrer Zitzler deutlich, bevor abschließend Fürbitten, Vaterunser und Glaubensbekenntnis gebetet wurden.

Lesen Sie auch

Abschied von Pfarrer Johann Mair in Stiefenhofen: „Du hast Spuren hinterlassen“ Beliebter Pfarrer und FC-Bayern-Fan

Lesen Sie auch: Allerheiligen 2021: Heute gedenken die Christen der Heiligen und Märtyrer