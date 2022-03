Skyline Park verschiebt Eröffnung - das ist der Grund

Im Allgäu Skyline Park im Unterallgäu hätte es eigentlich am Wochenende losgehen sollen. Doch nun startet die Saison im Freizeitpark erst mit den Osterferien.

31.03.2022 | Stand: 05:58 Uhr

Der Allgäu Skyline Park bei Bad Wörishofen öffnet erst zum Start der Osterferien in Bayern wieder seine Tore. Aufgrund der schlechten Wetterprognose für das kommende Wochenende wurde der Saisonstart im Skyline Park um eine Woche auf Samstag, 9. April, verschoben.

Allgäu Skyline Park startet am 9. April mit dem "Tag der Nachbarschaft"

Das Eröffnungswochenende startet mit zwei Aktionen: Am Samstag, 9. April, beginnt der Allgäu Skyline Park mit dem „Tag der Nachbarschaft“ die Saison. An diesem Tag lädt der Allgäu Skyline Park seine Nachbarn aus einem Umkreis von 15 Kilometer zu einem einmaligen Sondereintrittspreis ein.

Am Samstag, 9. April, und Sonntag, 10. April, dürfen sich alle Wintergeburtstagskinder, die in der Winterpause vom 1. November 2021 bis einschließlich 8. April, Geburtstag hatten, über einen freien Eintritt in den Allgäu Skyline Park freuen. Die Aktion gilt nur für Gäste bis zum 14. Geburtstag.

