"Mein Hund muss zum Arzt": Allgäuer Polizist erinnert sich an die skurrilsten Ausreden von Rasern

Für zu schnelles Autofahren gibt es keinen triftigen Grund. Trotzdem tischen Raser der Polizei gern Ausreden auf - eine Auswahl der skurrilsten Geschichten.

27.08.2023 | Stand: 04:14 Uhr

Oft ist es unangenehm und meistens gefährlich, trotzdem passiert es immer wieder: Menschen fahren zu schnell mit ihrem Auto. Manch einer wird geblitzt und bekommt die Quittung – einen saftigen Strafzettel – per Post. Aber es gibt auch Messgeräte in Polizeiautos, sodass Temposünder direkt angehalten und mit ihrem Vergehen konfrontiert werden. Bei der Befragung tischen Fahrerinnen und Fahrer, in der Hoffnung sich irgendwie herausreden zu können, mitunter irrwitzige Geschichten auf. Polizeisprecher Holger Stabik erinnert sich an die skurrilsten Ausreden aus der Region.

Das dringende Geschäft Ein Schnellfahrer sagte bei der Befragung, er habe sich nicht ans Tempolimit halten können, weil er dringend auf die Toilette müsse. Hat ihm das geholfen? Nein, für den rechtzeitigen Toilettengang sei jeder und jede selbst verantwortlich – eine Geschwindigkeitsüberschreitung rechtfertige das nicht.

Katze aus dem Sack Meist durchschauen die Beamten gleich, dass Verkehrssünder ihnen einen Bären aufbinden wollen. „Mein Hund muss zum Arzt“, sagte etwa ein frisch ertappter Fahrer. Blöd, dass die Polizisten im Auto nur eine Katze entdeckten. „Kann man ja mal verwechseln“, sagt Stabik.

Der Pate auf der Autobahn Die Verfolgungsjagd ist im Film vielleicht der häufigste Grund für Raserei. Das inspirierte wohl einen Fahrer, der bei der Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit ertappt worden ist: „Ich dachte, die Mafia ist hinter mir her“, gab er gegenüber den Beamten an.

Unter Schock Auf die Frage, warum er sich nicht an das Tempolimit gehalten habe, antwortete ein Mann: „Meine Frau hat die Scheidung angekündigt.“ Im Schock habe er nicht mehr wahrgenommen, wie schnell er gefahren war. Vor einer Anzeige konnte er sich so nicht retten, die Beamten leisteten ihm aber über eine Stunde seelischen Beistand.

Köstliche Verlockung Der Partner muss bei Rasern wohl gern als Grund für die Fahrweise herhalten. „Meine Frau hat das Essen schon auf dem Tisch stehen“, sagte ein Fahrer zur Polizei

Besondere Überraschung Auch ein anderer Regelbrecher bezog sich auf seine Gattin: „Meine Frau bekommt ein Kind.“ Seltsamerweise wusste diese weder von der Schwangerschaft noch von der anstehenden Geburt.

Anders als sonst „Das Auto gehört meinem Freund“, sagte eine Frau, deren rasante Fahrt gestoppt wurde. Der BMW sei viel schneller als ihr eigenes Auto, gab sie an. „Normalerweise fahre ich einen Fiat.“

Falsch gerechnet Wichtige Termine sind keine Entschuldigung für das Überschreiten des Tempolimits. Trotzdem versuchte es ein Raser, der auch mehrere Überholverbote missachtet hatte, mit dieser Ausrede. Sein Beifahrer müsse dringend einen Flug um 10 Uhr erreichen. Kurios: Das behauptete er um 9.50 Uhr – weit mehr als zehn Fahrminuten vom nächsten Flughafen entfernt.

Das letzte Warten Etwas makaber war der Vorwand, mit der dieser Temposünder die Beamten vertrösten wollte: „Ich will meinen Kunden nicht warten lassen“, sagte er – hinter dem Steuer eines Leichenwagens.

Die Schmonzetten sollen nicht über die Gefahren des Rasens hinwegtäuschen: Laut Statistischem Bundesamt wurde 2022 bei einem Drittel der Unfälle mit Todesfolge auf Landstraßen das Tempolimit überschritten – auf Autobahnen lag die Quote sogar bei 49 Prozent.

