Almenrausch-Schützen Großkitzighofen küren Vereinssieger

Markus Tröbensberger entscheidet die Meisterschaft im Play-Off-Modus für sich. Ein Favorit landet auf dem letzten Platz. Franziska Hartmann ist Jugendmeisterin.

Von Michael Strommer

17.05.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Michael Seitz hat bei den Gewehrschützen der Almenrausch-Schützen Großkitzighofen erneut eine Bilderbuchvorrunde hingelegt, um dann am Schluss in den Play-Offs in Runde eins auszuscheiden.

