In der Alp-Villa in Buchloe können sich die Erwachsenen auf der großen Terrasse bewirten lassen, während sich der Nachwuchs auf den Spielgeräten austobt.

07.06.2021 | Stand: 13:47 Uhr

Eltern kennen es: Man will in Ruhe essen und sich unterhalten – aber den Nachwuchs hält es einfach nicht ruhig auf dem Stuhl. Da wird mit dem Besteck getrommelt oder gar Verstecken und Fangen zwischen den Tischen gespielt. In der Alp-Villa an der Münchener Straße in Buchloe können sich die kleinen Besucher kindgerecht austoben. Sie stellen wir heute in unserer Biergarten-Serie vor. Direkt neben der großen Terrasse gibt es einen kleinen Spielplatz – mit Wipptier, Rutsche und zwei Schaukeln.