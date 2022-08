Als der erste Zug nach Buchloe kam: Wie die Bahn den Ort verändert hat

Mit der Bahn nahm Buchloe einen ungeahnten wirtschaftlichen Aufschwung. Doch vor 175 Jahren fürchteten sich die Menschen noch vor dem lärmenden Dampfross.

Von Herbert Sedlmair

31.08.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Ohne Eisenbahn wäre Buchloe heute vielleicht eine stille, kleine schwäbische Marktgemeinde. Vor 175 Jahren kam der erste Zug in der Gennachstadt an. Am 1. September 1847 wurde die „Ludwig-Süd-Nord-Bahn“ eröffnet. Ein großes historisches Ereignis, das für Buchloe einen ungeahnten wirtschaftlichen Aufschwung mit sich bringen sollte.

