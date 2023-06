Am Himmel soll es nicht zu laut werden - das Manöver und seine Auswirkungen

Die Luftwaffenübung „Air Defender“ startet in der kommenden Woche. Commodore Schönhöfer über die Lärmbelastung.

11.06.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Bei der größten Luftwaffenübung seit Bestehen der Nato wird letztlich der Ernstfall geprobt. Bestandteil ist zwar auch, das Zusammenspiel aller Kräfte bei der Verlegung von insgesamt rund 250 Flugzeugen aus 25 verschiedenen Nationen zu testen, aber letztlich ist „Air Defender“ eine Luftkampfübung. Dabei werden Flugmanöver in festgelegten Bereichen (Areas) geübt. Es geht um das Betanken der Flugzeuge in der Luft und um simulierte Einsätze von Defensiv- und Angriffswaffen bei einer Mindestflughöhe von 3000 Metern. Dabei kommen sechs A-10-Thunderbolds, auch „Warzenschwein“ genannt, und drei griechische F-16 zum Einsatz.

Die "Warzenschweine" sind leiser

Eine übermäßige Lärmbelastung für den Raum um das Lechfeld ist bei dieser Übung eher nicht zu erwarten. Denn, wie der Standortälteste Oberstleutnant Rüdiger Bieler, erklärte, werden die Flugzeuge das Standard-An- und Abflugverfahren nutzen. Sie werden also in den gleichen Bereichen unterwegs sein, wie die Neuburger Eurofighter, wenn diese auf dem Lechfeld sind. Zudem ist ein Warzenschwein, wie die A-10 auch genannt wird, bei Start und Landung wesentlich leiser als ein Eurofighter. Die drei F-16 bringen es dagegen auf ähnliche Lärmwerte. Geplant seien pro Tag rund 40 Flugbewegungen, sagte Commodore Jürgen Schönhöfer, Chef des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 aus Neuburg, das mittlerweile Hausherr auf dem Lechfeld ist. Überschallflüge seien über Süddeutschland im Rahmen der Übung nicht geplant, sagt Schönhöfer. Der Fliegerhorst Lechfeld spielt bei Air Defender die Rolle des Hauptdrehkreuzes im Süden. Er wird Standort der sechs Erdkampfflugzeuge A-10 aus Idaho in Texas und der drei griechischen F-16 sein. Außerdem sollen immer wieder Transportflugzeuge, wie zum Beispiel der Airbus A400M, Station machen.

Bodenkampfübungen in Grafenwöhr und Baumholder

Für die A-10 gibt es ein eigenes Übungsszenario. Diese werden ihre Übungen nicht über den normalen Übungsgebieten zwischen Ulm, Memmingen und Augsburg fliegen, sondern ihre Bodenkampfübungen auf den Truppenübungsplätzen in Grafenwöhr und Baumholder fliegen. Die A-10 Warthog ist ein außergewöhnliches Flugzeug: Konstruiert nach den Erfahrungen aus dem Vietnamkrieg ist sie eigentlich eine fliegende Kanone. Haupteinsatzziel ist das Vernichten feindlicher Panzerkampfverbände. Und das Flugzeug ist außergewöhnlich widerstandsfähig gegen feindlichen Beschuss. Das titangepanzerte Cockpit und die über dem Höhenruder eingebauten Triebwerke machen es schwer, die A-10 abzuschießen. Maschinen dieses Typs waren in den beiden Irakkriegen und in Afghanistan im Einsatz und dabei äußerst „erfolgreich“.

Erfahrene Reserveeinheit im Einsatz

Major Jason Attinger, „Air Comander“ der A-10 auf dem Lechfeld sagte auf die Frage, was der Unterschied sei zwischen einem echten Einsatz und einem Manöverflug: „Dass man nicht abgeschossen wird.“ Im zivilen Leben fliegt Attinger Verkehrsflugzeuge. Die National Guard ist sozusagen eine Reserveeinheit. Allerdings solle sich niemand Gedanken machen über den Ausbildungsstand. „Die Piloten der National Guard sind sehr erfahren und die meisten haben unzählige Flugstunden hinter sich“, sagt der Chef der Warzenschweine.

Unmissverständliches Zeichen

Air Defender ist eine reine Luftkampfübung. Das heißt, am Boden – auch nicht im näheren Umfeld der Flugplätze – wird es keine militärischen Aktivitäten geben. Nur auf dem Fliegerhorst selbst ist eine Sicherungsstaffel stationiert worden, die sich um die Bewachung der Flugzeuge kümmern wird. Commodore Schönhöfer trat auch Spekulationen entgegen, wonach die Übung Air Defender eine Reaktion auf Putins Krieg in der Ukraine sei. „Die Luftwaffenübung wurde bereits seit 2018 geplant. Daher kann der Ukrainekrieg nicht der Auslöser sein.“ Trotzdem sei sie aber ein unmissverständliches Zeichen, dass die Nato zum Artikel 5 stehe. Darin heißt es, dass ein bewaffneter Überfall auf ein Mitgliedsland gleichbedeutend ist mit einem Angriff auf alle Mitgliedsländer. Air Defender sei ein deutliches Zeichen, dass die Nato einsatzwillig und auch schnell einsatzbereit sei. Dass auch die amerikanischen Bündnispartner ihre Verpflichtungen sehr ernst nehmen würden, zeige sich darin, dass 100 der rund 250 teilnehmenden Flugzeuge aus den USA kämen, darunter auch moderne F-35.