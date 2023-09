Amberg setzt den Bauherren Grenzen

Um dem „Wildwuchs“ bei den Bauanträgen Einhalt zu gebieten, sollen klare Vorgaben mit Bebauungsplänen geregelt werden.

Bei der jüngsten Amberger Gemeinderatssitzung standen zwei Tagesordnungspunkte, die über die kleinteilige Fokussierung auf einzelne Bauvorhaben und deren Genehmigung hinauswiesen. Erneut ging es zunächst um einen Bauantrag, den der Gemeinderat im Dezember 2022 abgelehnt und mit einer Veränderungssperre belegt hatte. Auf 528 Quadratmetern Grundstücksfläche an der Paul-Gedler-Straße war ein Doppelhaus mit 340 Quadratmetern Wohnfläche geplant und die Grenzbebauung mit einer Garage.

Dem Wildwuchs vorbeugen

Das ging dem Gemeinderat über die zugestandene individuelle Freiheit bei Bauwerbers hinaus, die angesichts eines fehlenden Bebauungsplans im Innenbereich noch hinnehmbar ist. Um diesem und künftigen Wildwuchs vorzubeugen, erließ der Gemeinderat nun einen solchen und sorgt damit für klare Bedingungen in diesem Ortsbereich. Ausgearbeitet hatte den Bebauungsplan Vera Winzinger vom gleichnamigen Architekturbüro. In der Sitzung erläuterte sie auf Nachfrage einzelne Bestimmungen des Regelwerks. So sind Neubau E + D-Häuser (Erdgeschoss mit Dachgeschoss) – Bestandsschutz ausgenommen – nicht mehr genehmigungsfähig, sondern zweistöckige Häuser. Unter anderem wurden für Dachneigung und -eindeckung Vorgaben festgeschrieben. Die Teilung von Grundstücken für zwei Doppelhaushälften setzt eine Mindestfläche von 700 Quadratmetern voraus.

Vertiefende Erkenntnisse bot dann das „innerörtliche Entwicklungskonzept“, das Vera Winzinger im Anschluss präsentierte. Die zu 80 Prozent aus Mitteln der Dorferneuerung finanzierte Bestandsaufnahme und Entwicklungsplanung ist als Rahmenrichtlinie zu betrachten ohne rechtlich bindende Wirkung; 50.000 Euro hat sie insgesamt gekostet. Die Architektin hat zunächst akribisch den Bestand an Bauwerken, ihre Nutzung, Gewerbeflächen und auch etwa markante Bäume dokumentiert. Für Amberg hat sie aufgrund der Gegebenheiten eine Grundflächenzahl von 0,6 errechnet, was so viel bedeutet, dass maximal 60 Prozent der Grundstücksfläche überbaut werden dürfen.

Das Ortsbild soll erhalten werden

Das hält Bürgermeister Peter Kneipp im Sinne der Gleichbehandlung für unverzichtbar, es und steuere die gewünschte Nachverdichtung des Ortskerns maßvoll und ortsbilderhaltend. Überproportionalen Bauvorhaben aus durchsichtigen Renditeinteressen soll bereits im Vorfeld ein Riegel vorgeschoben werden. Im denkbaren Konflikt mit einem Bauträger könnte die Gemeinde auch hier mit einer Veränderungssperre und Erlass eines Bebauungsplans reagieren.

Das Ganze diene nicht allein der Optik eines durch Tradition geprägten Dorfes. Vor allem gehe es um die Sanierung und den Ausbau einer funktionierenden Infrastruktur, wie etwa die Wasser- und Stromversorgung; diese hänge direkt mit Art und Umfang der Bebauung zusammen.

Amberg müsse sich für die Zukunft wappnen, denn das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat“ prognostiziere für das Unterallgäu in seinem Demografie-Leitfaden einen Bevölkerungszuwachs von 7,5 Prozent bis 2040.