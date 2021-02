Amberger Dorfplatz zu teuer - nun wird der Rotstift angesetzt

Weil die Zuschusstöpfe leer sind, sucht der Gemeinderat nach möglichem Einsparpotenzial. An welchen Ecken gespart werden soll.

Von Reinhard Stegen

02.02.2021 | Stand: 16:31 Uhr

Die Dorferneuerung in Amberg vollzieht sich nicht nur in einzelnen Bauabschnitten, sondern auch in den vorgeschalteten Genehmigungsschritten zu den aktuellen Maßnahmen. In der Gemeinderatssitzung ging es um jetzt eigentlich schon „Eingemachtes“.