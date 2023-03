Ambergerin Eiskunstläuferin liebt die Todesspirale

Mirjam Lederle aus Amberg bei Buchloe startet Ende März bei der Weltmeisterschaft im Synchroneiskunstlauf in den USA.

Von Liv Wohlfahrt

22.03.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Anmutig gleiten die 16 Läuferinnen und Läufer über das Eis. Passend zur Musik bewegen sie sich wie eine Einheit. Auf einmal teilen sie sich in vier Gruppen und heben eine Läuferin im Spagat über ihre Köpfe, während sie sich um ihre eigene Achse drehen. Nach einem gelungenen Lauf begeben sie sich mit einem strahlenden Lachen in ihre Endposition. Unter ihnen sind auch die gebürtige Kauferingerin Rebecca Müller und ihre Freundin Mirjam Lederle aus Amberg (Kreis Unterallgäu). Mit ihrem Team „United Angel“ aus Stuttgart nehmen die beiden Frauen Ende März an der Synchroneiskunstlauf Weltmeisterschaft in den USA teil.

