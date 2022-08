An den Zukunftsplänen in und für Waal sollen sich alle beteiligen

Die Marktgemeinde Waal will ein Gemeindeentwicklungskonzept erarbeiten und startet mit Befragung der Bürger.

16.08.2022 | Stand: 11:32 Uhr

Die Marktgemeinde Waal steht vor der Aufgabe, ihre Zukunft zu gestalten. Welche Ziele dabei verfolgt und wie diese umgesetzt werden können, soll das Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) klären, das nun startet. In einem mehrstufigen Prozess will man Ziele für eine langfristige Entwicklung der Gemeinde setzen. Alle Bürgerinnen und Bürger können sich beteiligen, mitdiskutieren und gemeinsam Leitlinien und Lösungsstrategien für eine zukunftsweisende Ortsentwicklung erarbeiten. Die Themen hierbei sind sehr vielfältig und jeder ist eingeladen, sich aktiv einzubringen. Finanziell gefördert wird das Konzept vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben.

Arbeitsgruppen mit Schwerpunkte

Unter anderem wollen sich die Arbeitsgruppen mit folgenden Themen befassen: Wie können die historisch gewachsenen Dorfstrukturen erhalten und Gebäude mit neuem Leben gefüllt werden? Wie reagiert die Gemeinde auf den demografischen Wandel und wie will sie langfristig das soziale Miteinander stärken? Welche Strategien machen die Gemeinde fit und resilient gegenüber den Herausforderungen, die unter anderem der Klimawandel mit sich bringt? Ein zentrales Thema soll auch ein erweitertes Wohnraumangebot sein, das – im besten Fall – innerhalb der historisch gewachsenen Siedlungsstruktur entstehen und die Bedürfnisse aller Generationen umfassen soll.

Zu Beginn steht die Befragung

Um gleich zu Beginn möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, will die Gemeinde mit einer themenbezogenen Bürgerbefragung starten. An der Befragung können alle Bürgerinnen und Bürger aus Waal und den Ortsteilen online oder per Papier-Fragebogen noch bis zum 16. September teilnehmen. Die Beantwortung der Fragen ist freiwillig und anonym.

Ergebnisse beim Bürgerworkshop

Für Ende September ist dann ein gemeinsamer Bürgerworkshop geplant, bei dem auch die Ergebnisse aus der Bürgerbefragung vorgestellt werden. Anschließend sollen die Ziele für die weitere Gemeindeentwicklung diskutiert werden. Ergänzend werden Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themen angeboten. Basierend auf den Ergebnissen aus der Bürgerbeteiligung und den gemeinsam definierten Leitlinien sollen dann vom beauftragten Planungsbüro „Ortegestalten“ und der Gemeinde konkrete Handlungsempfehlungen und Planungskonzepte erarbeitet und vorgestellt werden. Das Planungsbüro um Stefanie Seeholzer ist spezialisiert auf eine nachhaltige Innenentwicklung von Kommunen im ländlichen Raum.

Bis 16. September offener Zugang

Das Online-Instrument steht den Bürgern bis zum 16. September allen offen. Zugang erhalten die Bürgerinnen und Bürger über die Homepage des Marktes Waal oder den in der vergangenen Ausgabe der Gemeindezeitung veröffentlichten QR-Code. Wer noch keinen digitalen Zugang hat, kann den Fragebogen auch in der Gemeindekanzlei abholen und ihn dann schriftlich ausfüllen.

