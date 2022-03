An Sonntagen nachmittags zum Shoppen nach Buchloe

Maximal drei Veranstaltungen sind pro Jahr in Buchloe möglich. Wieder ist ein Ostermarkt am 18. April geplant.

13.03.2022 | Stand: 17:00 Uhr

An maximal drei Sonn- und Feiertagen pro Jahr dürfen die Buchloer Einzelhändler auch in Zukunft nachmittags ihre Geschäfte öffnen. Der Stadtrat beschloss, dass es am Oster- und am Kirchweihmarkt im Herbst sowie bei einer weiteren Veranstaltung an einem Sonn- oder Feiertag (beispielsweise Stadtfest oder ein Street-Food-Festival) möglich sein soll, jeweils zwischen 11.30 und 16.30 Uhr zu öffnen.

Die bisherige Verordnung aus dem Jahr 2002 läuft nach 20 Jahren aus, deshalb war der Erlass einer neuen Regelung notwendig, erläuterte VG-Chef, Markus Salger. Er machte auch deutlich, dass die Öffnungen der Geschäfte lediglich „Beiwerk“ für eine größere Veranstaltung in der Stadt seien, die Besucher in größeren Mengen anzieht.

Buchloer Markt am Ostermontag

Gerade die beiden Märkte locken immer wieder tausende Besucher aus Nah und Fern ins Zentrum von Buchloe. Nach jetzigem Stand ist laut Auskunft der Stadt der Ostermarkt in diesem Jahr wieder geplant: Er soll am Ostermontag, 18. April, stattfinden.