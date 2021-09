Arbeiten am Schmuckstück

Bauausschuss: Schäden am Friedhofstor erfordern Sofortmaßnahmen. Die Leichenhalle ist auch undicht

05.09.2021 | Stand: 17:15 Uhr

Eingerüstet – so steht derzeit das Eingangsportal des Friedhofs in Buchloe da. Zwar war dessen Sanierung nicht geplant, aber von dem Gemäuer seien Steine herunter gefallen, berichtete Bürgermeister Josef Schweinberger bei der vergangenen Sitzung des Bauausschusses. Deshalb habe sofort gehandelt werden müssen, um die Substanz zu erhalten.

Das Portal werde momentan begutachtet: Der Schaden durch Nässe, die dem Gestein zusetzt, müsse aufgenommen und durch die Sofortmaßnahme renoviert werden, erläuterte Stadtbaumeister Stephan Müßig. Das werde etwa einen Monat dauern. Auf die berechtigte Frage von Matthias Kögl ( FW), wie denn Fahrzeuge dann in den Friedhof kommen, will der Stadtbaumeister noch eine Antwort finden. Aber auch mit der Leichenhalle gebe es Probleme: „Die muss hergerichtet werden, denn das Dach ist undicht“, erklärte der Bürgermeister. Um der eindringenden Nässe Herr zu werden, müsse auch der Glockenturm abgebaut werden, erläuterte Müßig weiter. Über die Sanierung des Portals und der Leichenhalle war sich der Ausschuss einig: „Das Schmuckstück muss erhalten bleiben“, sagte Maximilian Hartleitner ( FDP). Herbert Barthelmes (CSU) warnte aber davor, die Maßnahme während der Sofortmaßnahme ausufern zu lassen: „Eine Generalsanierung muss vorher im Bauausschuss besprochen werden“.

Einfacher gestalten sich hingegen zwei private Bauanträge, denen der Ausschuss sein Einvernehmen erteilte: Nämlich der Sanierung und der Erweiterung eines Einfamilienhauses in vier Wohneinheiten in Honsolgen sowie die Erweiterung einer überdachten Terrasse in der Sebastian-Reiter-Straße in Buchloe – die Errichtung einer vierten Wand ist nicht zulässig, da es sich dann um einen Wintergarten handelt. Ebenso wählte das Gremium eine einfache Lösung für die Bemusterung des Franziskus-Kindergartens. „Wir sollten dasselbe machen wie in den anderen Kindergärten auch“, schlug Schweinberger vor. Redebedarf gab es dagegen zu dem Baugebiet in Honsolgen: Franz Lang (FW) kritisierte, dass die Grundstücke mit über 800 Quadratmeter geplant werden. „Aber sie sollten kleiner sein“, sagte Lang. Das Thema soll in einer nächsten Sitzung besprochen werden. Einmal mehr waren scharfkantige Bordsteine im Gespräch. Kögl hatte diese nämlich in der Baustelle Hindenburgstraße/Adolf-Müller-Straße ausgemacht, obwohl die Steine dort neu verlegt werden. Doch für das Abflachen der Bordsteine gebe es bereits einen Beschluss – künftig sollen die Planer deutlich daran erinnert werden, kündigte Schweinberger an.

Dieses Mal war auch der Bau der Lärmschutzwände Thema im Bauausschuss. Bereits früher hatten Anwohner kritisiert, dass die Unterführung in der Augsburger Straße gesperrt war, obwohl es eine Pause bei den Arbeiten gab(wir berichteten). Müßig erklärte, dass die Stadt von der Bahn erreichen will, dass die Unterführung geöffnet wird, wenn die Arbeiten am Wall ruhen. Deren längere Pause beruhe im Übrigen auf einen Planungsfehler, durch den die Träger nicht in die Fundamente gepasst hatten.

Die Leerstelle am Verkehrskreisel am Bahnhof erläuterte Schweinberger: Die dortige Buchstabensäule „wurde bei einem Unfall beschädigt“. Derzeit werde die Säule begutachtet und gerichtet, ergänzte Müßig. Eine interessante Wendung deutet sich beim Armenhaus in Lindenberg an. Dort hatte sich der Verein, der sich bis dahin mit dem Unterhalt beschäftigt hatte, aufgelöst, weil er zu wenig Unterstützung durch die Stadt bemängelte. Der Bürgermeister erklärte nun, er sei im Gespräch, ob der Verein doch noch erhalten bleiben kann.

Lesen Sie auch