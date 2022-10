Arbeitskreis "Eine Welt": Sie handeln für eine faire Gesellschaft

Beim Buchloer Arbeitskreis „Eine Welt“ geht es nach dem schwierigen Jahr 2020 bergauf. Fair gehandelte Waren gibt es jetzt auch im Waaler Dorfladen.

26.10.2022 | Stand: 05:02 Uhr

Der Arbeitskreis „Eine Welt“ in Buchloe hat bei seiner Mitgliederversammlung Bilanz gezogen. Nach dem Rekordjahr 2019 und einem besonders schwierigen Jahr 2020 habe man 2021 ein gutes Geschäftsjahr mit einem Jahresumsatz von knapp 182.000 Euro abgeschlossen, berichtete Dorothe Ruhfaut.

In der durch die Corona-Pandemie geprägten Zeit habe sich das Weltladenteam äußert kreativ gezeigt. Den 22 ehrenamtlichen Mitarbeitenden sowie vielen verbundenen Kundinnen und Kunden sei das positive Betriebsergebnis zu verdanken. Sie alle trügen dazu bei, die Welt ein bisschen gerechter zu machen, die Lebens- und Arbeitsbedingungen für Menschen weltweit zu verbessern und das Streben nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel zu stärken, so Ruhfaut.

Weltladenteam wird kreativ - etwa beim Upcycling im März

Anhand eines „Schaufensterbummels“ lies Ruhfaut mit Bildern das vergangenen Jahr Revue passieren: Hier greift die Gruppe gerne bestimmte Themen auf, die unter anderem von Festzeiten, wie Ostern und Weihnachten vorgegeben seien. Oft lasse sich das Team auch selbst etwas einfallen. So stand zum Beispiel im März unter dem Motto „In meinem früheren Leben war ich ein …“ Upcycling im Vordergrund. Gezeigt wurden dekorative Fahrzeuge aus Blechdosen, Taschen aus Reissäcken und Windlichter aus Flaschen.

Zum Weltbienentag präsentierte man Verschiedenes rund um Honig sowie im Sommer ein buntes Sortiment an Hängematten und -sesseln. Karikaturen luden während der Ostallgäuer Klimawoche im Fenster zum Nachdenken ein.

Kooperation mit dem Kinderschutzbund für faire Osterhasen

Erfreulich sei die Kooperation mit dem Kinderschutzbund gewesen, wo es faire Schoko-Osterhasen für ein gelöstes Rätzel gab. Erstmalig wurden im Rahmen des Projektes „WIR-Kaffee“ 38 Ernteanteile zu vier Kilogramm verkauft. Sechs Kommissionsgruppen hätten ihre Verkäufe wieder aufgenommen und ein Ergebnis von 3.700 Euro erwirtschaftet. Zudem beziehe jetzt der Waaler Dorfladen Kaffee, Tee und Süßwaren vom Weltladen.

Mit über 5.300 Euro aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden konnte der Arbeitskreis „Eine Welt“ im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Projekte unterstützen, darunter die Indiohilfe Ecuador, das Krankenhaus von Pater Michael Darlyvilla in Indien, das Kinderprojekt Inti Raymi in Peru, Schwester Karoline Mayer in Chile und Pater Heribert Kloos in Brasilien. Immer wieder bekommt die Hilfsorganisation Humedica Gelder für die Arbeit in Katastrophengebieten und erstmals unterstützte man einen Verein, der sich für Bildung in Nepal einsetzt.

Bürgermeister Robert Pöschl dankte dem Weltladen-Team für das faire Warenangebot und lobte das vorbildliche ehrenamtliche Engagement“. Marlies Mößmer und Vorstandsmitglied Marlies Voppichler wurden für jeweils zehnjährige Mitarbeit geehrt.

