600 Steckerleis reichen auf dem Dorffest in Asch nicht

01.08.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Reichlich Nerven gekostet hat dem Chef der Ascher Dorffestvereine Robert Steger die vergangene Woche. Denn bereits am Montag musste er die Grundsatzentscheidung fällen, ob man trotz der weniger rosigen Wetterprognosen die zweitägige Festveranstaltung abhalten wolle. Keiner großen Diskussion unter den fünf Vereinsvorsitzenden bedurfte es dann am Samstagvormittag, berichtete Wolfgang Kornes vom Feuerwehrverein, ungeachtet der mittlerweile ganz konkret angesagten Gewitterschauer doch mit dem Aufbau zu beginnen.

Chef des Dorffestvereins braucht für den Bieranstich in Asch nur einen Schlag

Eine mutige Entscheidung, die sich auszahlte, denn abgesehen von einigen wenigen Regentropfen erlebten die vielen hundert Gäste einen gelungenen Auftaktabend, an dem die Ascher Musikkapelle unter Leitung von Xaver Wiedenmann aufspielte. Wie schon im Vorjahr erledigte Steger zusammen mit seinem Stellvertreter Michael Ried den Bieranstich mit Bravour. Mit einem Schlag egalisierte er unter dem Raunen der Zuschauerinnen und Zuschauer den Rekord des Fuchstaler Bürgermeisters, auch wenn er später sicherheitshalber noch einmal leicht nachschlug.

Erwin Karg selbst war zwar mittlerweile ebenfalls eingetroffen, doch gegenüber unserer Zeitung meinte er, die ehrenvolle Aufgabe überlasse er gerne denjenigen, die an diesem Wochenende die ganze Arbeit hätten. Auch wenn das Dorffest bereits seit 1980 in nahezu unveränderter Form abgehalten wird, gab es dieses Mal eine Neuigkeit. Auf wiederholte Nachfrage hin wurde erstmals ein vegetarisches Gericht, eine Gemüselasagne angeboten, so Kornes, die auch sehr gut abgesetzt wurde.

Am Sonntag erleben die Gäste des Dorffests Bilderbuchwetter

Ein perfektes Dorffest bei Bilderbuchwetter erlebten die Ascher und ihre vielen Gäste am Sonntag und so meldete man, obwohl man auch schon auf die Truhe an der Tankstelle zurückgegriffen hatte, nach 600 Steckerleis den Ausverkauf. Ebenso gut gefragt waren die Kuchen des Frauenbunds Asch-Seestall. Andrang herrschte auch beim Kinderschminken, an der Hüpfburg und an der Schleuder mit den Schaumküssen, die vom Sportvereinsvorsitzenden Alexander Vollmer bestückt wurde, der schon traditionell für das Kinderprogramm zuständig war.

Musikalisch in Aktion traten an diesem Tag die Blaskapelle Markt Leeder mit ihrer Dirigentin Ingrid Nieberle, die Juniorkapelle mit Julian Gleich und das FTW-Blechbläserensemble aus Waal.

Einziger kleiner Wermutstropfen beim Dorffest war, dass angesichts kräftiger Windböen die aufgespannten Sonnenschirme immer wieder unfreiwillige Flugeinlagen absolvierten.

