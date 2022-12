Auf dem Weihnachtsweg durch Jengen

In der Gemeinde Jengen veranstalten die Vereine wieder den Weihnachtsweg. Das ist geboten.

11.12.2022 | Stand: 11:02 Uhr

Der Obst- und Gartenbauverein Jengen-Ummenhofen und der Musikverein Jengen laden am Sonntag, 11. Dezember, zum Weihnachtsweg ein. Die Vereine bieten ab 17 Uhr Verpflegung an.

Konzerte beim Weihnachtsweg in Jengen

Bereits um 16.30 Uhr startet das Konzert des Chors „Un poquito cantas“, von Salon 5 und der Familie Aigner in der Kirche St. Martin. Um 18.30 Uhr führen die Gennachspatzen den Lucia-Tanz auf dem Kirchplatz auf, um 19.30 Uhr spielt der Musikverein ein Konzert. Zudem gibt es von 17 bis 20 Uhr Kinderspiele am Spielplatz und einen Wünschebaum am Dorfbrunnen.

