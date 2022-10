Auf den ESV Buchloe warten die nächsten unbequemen Gegner

Nach einem holperigen Saisonstart empfängt der ESV Buchloe am Freitag die Schongau Mammuts. Am Sonntag geht es dann zu den Riverrats nach Geretsried.

21.10.2022 | Stand: 12:01 Uhr

Es läuft noch nicht rund beim ESV Buchloe. Nach drei Niederlagen und nur einem Sieg zum Auftakt in die neue Bayernliga-Saison ist noch viel Luft nach oben. Das Spiel am vergangenen Sonntag gegen Ulm war dafür ein Paradebeispiel. Während die Piraten vorne zu viele eigene Chancen ungenutzt ließ, luden sie den Gegner in der eigenen Defensive immer wieder mit Fehlern zum Toreschießen ein. So gab es am Ende gegen die Devils eine sicherlich vermeidbare, letztlich aber auch verdiente Niederlage.

ESV Buchloe reiht sich im unteren Drittel der Bayernliga-Tabelle ein

Entsprechend müssen sich die Buchloer nach vier Spielen und lediglich drei erbeuteten Punkten erst einmal im unteren Drittel der Tabelle einreihen und versuchen, nicht schon frühzeitig den Kontakt zu den Top-Acht-Rängen zu verlieren. An diesem Wochenende warten nun die nächsten beiden Duelle auf die Freibeuter, wobei vor allem das Heimspiel am Freitag eine echte Herausforderung werden dürfte.

Der ESVB trifft in der heimischen Sparkassenarena ab 20 Uhr auf die Schongau Mammuts, die aktuell Tabellenrang vier belegen. Am Sonntag reisen die Buchloer dann zum derzeitigen Tabellennachbarn ESC Geretsried, wo ein Sieg doppelt wichtig wäre. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr.

Schongau Mammuts beendeten Eishockey-Saison als Dritter

Die Schongau Mammuts waren schon in der vergangenen Saison eine der absolut positiven Überraschungen. Denn die Hauptrunde schlossen sie als starker Dritter ab und verpassten in der Aufstiegsrunde nur knapp das Halbfinale. Auch in diese Spielzeit sind sie wieder richtig erfolgreich gestartet: vier Siege aus den ersten fünf Spielen.

Einzig gegen den derzeitigen Spitzenreiter Peißenberg zogen die Schongauer bisher den Kürzeren. Dafür überzeugten sie beispielsweise beim 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen die favorisierten Königsbrunner oder auch beim 7:3- Auswärtserfolg am vergangenen Sonntag in Kempten. Überraschend kommt dies nicht, denn qualitativ hat sich der Kader der EAS im Vergleich zur Vorsaison sicherlich nicht verschlechtert.

Am Sonntag spielt der ESV Buchloe auswärts gegen Geretsried

Am Sonntag geht es für den ESVB dann nach Geretsried. Eigentlich hätten beide schon in der Vorbereitung die Schläger kreuzen sollen, doch damals mussten die Riverrats aufgrund zahlreicher erkrankter Spieler die Partie kurzfristig absagen. Ähnlich wie beim ESV verlief auch bei den Geretsriedern der Saisonstart eher holprig. Nach drei Niederlagen gegen anspruchsvolle Gegner wie Schongau, Königsbrunn und Kempten konnten sie erst am vergangenen Sonntag den ersten Erfolg feiern.

Beim Aufsteiger Pegnitz siegte Geretsried mit 6:5 nach Verlängerung und befindet sich nun nur einen Punkt hinter den Pirates. Matchwinner beim ersten Saisonsieg der Oberbayern war wieder einmal Ondrej Horvath, der seit Jahren zu den torgefährlichsten Spielern im ESC-Trikot zählt. Wie in den zurückliegenden Spielzeiten dürfte die Buchloer mit Geretsried ein unbequemer Gegner erwarten.

1B des ESVB startet in Punkterunde

Für die 1B-Mannschaft des ESVB wird es an diesem Wochenende ernst. Nach drei Vorbereitungsspielen mit zwei knappen Niederlagen und einem Sieg beginnt für die Truppe von Trainer Christian Schwarz die Punkterunde in der Bezirksliga. Zum Auftakt steht den Pirates gleich ein Derby ins Haus. Am Sonntag treffen die Buchloer ab 16.45 Uhr in der heimischen Sparkassenarena auf den ESV Türkheim.

