Auf der Schiene zwischen Buchloe und München klemmt es

Engstelle im S-Bahn–Bereich ist schon lange ein Thema. Nun bekräftigt neben den Grünen auch die CSU die Pläne für einen viergleisigen Schienenausbau.

24.02.2022 | Stand: 09:17 Uhr

Schneller und häufiger auf der Schiene nach München und wieder zurück ins Allgäu: Ab 2030 könnten nach der Fertigstellung der zweiten Stammstrecke in München Pendler und Reisende ab Buchloe mit Regional-S-Bahnen ins Zentrum der Landeshauptstadt fahren – und zwar im 30-Minuten-Takt, das zumindest verspricht die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG). Die BEG plant, finanziert und kontrolliert den Schienenpersonennahverkehr im Auftrag des Freistaats Bayern. Doch was nützt ein eng getakteter Regional-Express-Zugverkehr oder eine Regional-S-Bahn von Buchloe nach München, wenn sich die Züge im S-Bahn-Bereich vor München stauen und hintereinander herfahren? Jetzt scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Fachleute und Politiker fordern über Parteigrenzen hinweg nicht nur ein drittes, nein sogar ein viertes Gleis im S-Bahn-Bereich westlich von München.