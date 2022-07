Auf der Sonnenseite - Kunsthandwerkermarkt zieht Besucher an

Sonnenschutz war beim Kunsthandwerkermarkt in Waal gefragt: Ob über dem Weg gleichsam als künstlerische Objekte, unter den Kastanien, an oder in der Singold oder an den Ständen der Händler. Dennoch waren bei deutlich über 30 Grad viele Menschen gekommen, um den Markt nach zwei Jahren Pause wieder anzuschauen.