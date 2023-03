Auf die Mitglieder des SV Fuchstal kommen höhere Beiträge zu

Vorstand im Amt bestätigt, langjährige Mitglieder bei der Jahresversammlung geehrt.

Berichte und Wahlen bestimmten die Jahresversammlung des SV 1975 Fuchstal im Sportheim. Daneben wurden durch Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg und die zweite Vorsitzende, Anita Krischan, eine Reihe von langjährigen Mitgliedern geehrt. Mit einem Blumenstrauß wurde zudem Rosmarie Farkas und Gerda Ruf gedankt, die sich schon sehr lange in der Abteilung Gymnastik ehrenamtlich betätigen.

Weitere Erhöhungen sind nicht ausgeschlossen

Gestiegene Kosten und höhere Beiträge an den Landessportverband wurden als Gründe genannt, weshalb die Mitgliedsbeiträge um jeweils zehn Euro angehoben werden. Dem stimmten die anwesenden Mitglieder zu. Vorsitzender Alexander Vollmer stellte dabei klar, dass weitere Erhöhungen bei gleichbleibenden Problemen nicht ausgeschlossen seien.

Nur wenige Mitglieder verließen den SV Fuchstal

Trotz der Beeinträchtigungen durch Corona sank die Zahl der Mitglieder im Verein nur geringfügig um zehn auf 817. Als negative Entwicklungen merkte der Vorsitzende an, dass der Verein während der Pandemie Opfer von Sachbeschädigungen auf dem Sportgelände und Ziel von Betrügern geworden sei. Letztere seien allerdings durch die Aufmerksamkeit der Mitarbeitenden der Hausbanken verhindert worden.

Er sei stolz darauf, hob Vollmer in seinem Bericht hervor, dass dank eines hervorragenden Teams an Vorstandsmitgliedern sowie gut qualifizierten Betreuerinnen und Betreuern der Sportverein sehr gut aufgestellt sei und sich in der Gemeinde und im Landkreis sehen lassen könne. Besonders lobte er den Einsatz bei den regelmäßigen Altpapiersammlungen, die eine wichtige Einnahmequelle des Vereins darstellten.

Seit 50 Jahren Mitglied beim SV Fuchstal

Turnusmäßig und einstimmig wiedergewählt wurde neben Vollmer auch der dritte Vorsitzende Roland Rock, der zudem kommissarisch die Hauptkasse betreut. Für die Mitgliederverwaltung ist weiterhin Christina Merk zuständig.

Geehrt wurden in der Versammlung Justine Guggenmos und Josef Specht für 50-jährige Mitgliedschaft, seit 40 Jahren sind Johann Gleich, Hartwig Metzger und Monika Wörishofer dabei.

