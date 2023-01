Auf die Sensation folgt der Frust: ESV Buchloe verliert gegen den TSV Erding

Nach dem überraschenden Sieg gegen den Spitzenreiter Miesbach scheitern die Buchloer Piraten zu Hause an Erding. Die Gladiatoren bestrafen altbekannte Fehler.

16.01.2023 | Stand: 13:51 Uhr

Dem ESV Buchloe fehlt es in der Eishockey-Bayernliga weiter an Konstanz. Denn nach dem überraschenden 10:4-Auswärtssieg am Freitag beim Spitzenreiter in Miesbach kassierten die Freibeuter am Sonntagabend gegen Erding eine weitere Heimniederlage. Mit 1:5 (0:0, 1:4, 0:1) unterlagen die Rot-Weißen gegen einen Gegner, der nach der Buchloer Führung im Mitteldrittel die altbekannten Fehler der Piraten bestrafte. Während die Buchloer wieder einmal die Gegentore herschenkten und somit das Spiel leichtfertig aus der Hand gaben, bejubelte das Gladiatoren-Team von Trainer Felix Schütz mit dem Sieg endgültig das Erreichen der Aufstiegsrunde.

Beide Teams starteten durchaus motiviert und mit Tempo ins erste Drittel. Dieses gestaltete sich noch relativ ausgeglichen mit leichten Feldvorteilen für die Gäste. Mit frühem Forechecking machten die Gladiators den Hausherren im eigenen Spielaufbau immer wieder das Leben schwer, sodass Markus Vaitl die erste gefährliche Buchloer Chance erst nach etwa 12 Minuten hatte. Die Erdinger kamen dagegen öfter zum Abschluss, doch brenzlig wurde es für den gewohnt sicheren Johannes Wiedemann im ESV-Kasten nur selten. So ging es durchaus leistungsgerecht mit dem torlosen Remis in die Pause.

Nach der Pause spielen die Buchloer Piraten aktiver

Aus den Kabinen kamen die Piraten aktiver heraus und wurden dafür schnell belohnt. Gerade einmal 29 Sekunden spielten die Mannschaften nach Wiederbeginn, als Markus Vaitl im Powerplay mit einem Flachschuss die Freibeuter in Front brachte. Und Alexander Krafczyk hätte kurz darauf gleich nachlegen können, doch sein Schuss strich Zentimeter am Tor vorbei (24.).

In diese gute Buchloer Phase fiel jedoch auch der Ausgleich durch Thomas Plihal, als die Gladiators ein Überzahlspiel nutzten (26.). Dieser Gegentreffer brachte das Momentum nun auf die Erdinger Seite, die in den folgenden Minuten in einem umkämpften, aber stets fairen Spiel jetzt wieder den griffigeren Eindruck machten und dies auch in Tore ummünzten. Wie so oft schon in dieser Spielzeit verloren die Gennachstädter komplett die Zuordnung und den Zugriff auf den Gegner, was auch ESV-Coach Christopher Lerchner im Anschluss frustriert analysierte.

Keine Chance für den Torwart des ESV Buchloe

Einen Direktschuss von der Blauen Linie fälschte vor dem Tor Paul Wallek unhaltbar für Wiedemann zum 1:2 ab (32.) und Florian Zimmermann ließ mit einem Alleingang dem Buchloer Schlussmann fünf Minuten später erneut keine Abwehrchance (37.). Den Abschluss machte dann das 1:4 von Daniel Krzizok, der noch vor dem zweiten Seitenwechsel diese letztlich spielentscheidenden unsortierten Minuten auf Buchloer Seite bestrafte (38.).

Zwar probierten die Piraten im letzten Drittel anfangs zu verkürzen, doch in bedrohliche Bedrängnis gerieten die Gäste nicht mehr. Spätestens nach dem 1:5, abermals durch Krzizok, freute sich Erding nicht nur über den verdienten Auswärtssieg, sondern auch über das gelöste Ticket für die Aufstiegsrunde, während bei den Piraten nach dem sensationellen Auswärtssieg in Miesbach gleich wieder eine Enttäuschung folgte.

Jetzt "Stockcheck" - den Eishockey-Podcast abonnieren und keine Folge verpassen

Stockcheck abonnieren: Was bringt mir das?

Wenn Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder in ihrem Podcatcher abonnieren, verpassen Sie keine Folge von Stockcheck. Die Audiodatei wird automatisch im WLAN heruntergeladen - so können Sie unseren Eishockey-Podcast auch unterwegs sorgenfrei hören. Außerdem erhalten Sie eine Benachrichtung bei der Veröffentlichung einer neuen Folge. Gehörte Episoden werden bei den meisten Podcast-Apps automatisch vom Gerät gelöscht.