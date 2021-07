Die Alzheimer Gesellschaft Lechrain lädt Betroffene und Angehörige auf einen Pferdehof nach Unterdießen ein, auch um aufzuklären. So geht man mit Erkrankten um.

Von Dagmar Kübler

29.07.2021 | Stand: 12:04 Uhr

Auf dem Pferdehof Lillemor in Unterdießen dösen die Islandpferde im Schatten, während die ersten Reitkinder eintrudeln, um sich in kleine glitzernde Elfen und die Ponys in Einhörner zu verwandeln. Gleichzeitig begrüßt Inhaberin Ilona Foris noch weitere Gäste zu einem ganz anderen Programm: Doris Kettner von der Alzheimer Gesellschaft Lechrain, einem Verein für Selbsthilfe bei Demenz, kommt mit drei Paaren, jeweils Angehörige mit einem Demenz-Kranken.