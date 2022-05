Auf Wolke sieben - Aufstieg erwischt Unterdießen unerwartet

Am drittletzten Spieltag nutzt der SV Unterdießen seinen ersten Matchball und steigt zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte als Meister in die Kreisliga auf.

Als nach einem 2:0-Auswärtssieg bei der SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien um kurz nach 17 Uhr der Spielgruppenleiter Heinz Eckl mit Urkunde und Pokal auf dem Sportplatz in Schwabsoien in Richtung SVU-Bank ging, herrschte zunächst ungläubiges Staunen, da der BFV-Ticker nicht funktionierte. Als Eckl dann von der Niederlage des Hauptkonkurrenten Wildsteig/Rottenbuch in Schondorf berichtete, kannte der Jubel keine Grenzen mehr: Zum ersten Mal in seiner 56-jährigen Vereinsgeschichte steigt der SV Unterdießen in die Kreisliga auf.

Ungläubige Gesichter

Bereits zwei Spieltage vor Saisonende hatte der SVU damit sechs Punkte Vorsprung auf seinen Hauptkonkurrenten und den besseren direkten Vergleich und kann somit von Platz eins nicht mehr verdrängt werden. So richtig hatte in Unterdießen am drittletzten Spieltag niemand damit gerechnet, und so war es nicht verwunderlich, dass Meister T-Shirts oder Sektduschen nach der Partie fehlten. Auch bei der spontanen Feier am Unterdießener Sportplatz sah man am Abend immer noch ungläubige Gesichter von Spieler und Fans.

Seit dem vierten Spieltag vorne

Doch seit dem vierten Spieltag lag der SV Unterdießen ununterbrochen auf Platz eins – die Mannschaft stellt den besten Angriff und das beste Auswärtsteam in der Liga. Deshalb sehen sich die Verantwortlichen auch als verdienten Meister. Zumal der SVU bereits in der Vorsaison 2019/2020/2021 nur knapp und coronabedingt durch die Quotientenregelung am Relegationsplatz zwei scheiterte. Deshalb gingen die Verantwortlichen und die Mannschaft diese Saison mit dem klar formulierten Ziel „Aufstieg“ in die Saison 2021/2022.

Von Kaufbeuren nach Unterdießen

Vater des Erfolges ist zweifellos Trainer Martin Prediger, der 2019 aus Kaufbeuren nach Unterdießen kam. Sein großer Verdienst ist es, dass ihm die Mannschaft in den drei Jahren sehr homogen und diszipliniert gefolgt ist.

Besonders stolz ist man in Unterdießen, dass der Kader nahezu nur aus Spielern aus dem eigenen Nachwuchs besteht. Auch zur neuen Saison kann der SVU wieder fünf A-Jugendliche zu den Senioren bringen. Und dieses Konzept will der SVU auch nach dem Aufstieg eine Klasse höher nicht verlassen.

Aufstieg als Ernte

Für Manuel Glas und Matthias Sporer, Abteilungsleiter Fußball, ist der Aufstieg auch ein Ergebnis einer guten Vereinsarbeit. „Wir haben in den vergangenen Jahren zusammen mit dem Vorstand des Vereins viele positive Dinge auf den Weg gebracht, die wir nun auch ernten durften. Neben einer tollen Mannschaftsleistung möchten wir auch allen Helfern im Hintergrund danken, die auch ihren Beitrag dazu geleistet haben“, erklären die beiden Abteilungsleiter.

Mit einem Kurztrip nach Düsseldorf wird die Saison abgerundet, bevor ganz Unterdießen mit großer Vorfreude auf die bevorstehende Saison in der Kreisliga blickt.