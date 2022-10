Auf der A96 bei Buchloe hat ein 20-Jähriger nicht bemerkt, dass der Pkw vor ihm abbremste - und verursachte einen Unfall. Sein Vordermann wurde leicht verletzt.

27.10.2022 | Stand: 13:38 Uhr

Am Mittwochmorgen hat ein 20-Jähriger einen Auffahrunfall auf der A96 verursacht. Auf der Höhe von Buchloe gab es laut Polizei gegen 7.35 Uhr so starkes Verkehrsaufkommen, dass ein 38-jähriger Autofahrer auf der Überholspur abbremsen musste. Der 20-jährige Pkw-Fahrer hinter ihm bemerkte das zu spät und krachte in das Auto vor ihm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.