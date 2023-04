Aufruf zu den Sozialwahlen 2023 - Franz Nusser nominiert

Franz Nusser aus Buchloe für die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmerorganisationen als Vertreter bestätigt. Ministerin ruft zum wählen auf.

24.04.2023 | Stand: 05:00 Uhr

In München fand die Auftaktveranstaltung zu den Sozialwahlen 2023 in Bayern statt. Stadtrat und CSU-Ortsvorsitzender Franz Nusser war als Vorstandsmitglied der ACA Schwaben mit dabei. Der Buchloer wurde bei den Friedenswahlen (Teil der Sozialwahl) bereits als Mitglied in der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Schwaben bestätigt.

Seit 1953 gibt es Sozialwahlen

Angelika Görmiller, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmerorganisationen in Bayern (ACA), begrüßte bei der Veranstaltung auch die bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Ulrike Scharf. „Sozialwahlen sind gelebte Demokratie“, betonte sie. Bereits seit 1953 gibt es alle sechs Jahre die Sozialwahlen. Die Ministerin betonte das Mitsprache- und Entscheidungsrecht der gewählten Versichertenvertreter. Und: „Sie haben mit der Wahl die Möglichkeit, direkten Einfluss auf Entscheidungen der Sozialversicherungsträger zu nehmen“, sagte die CSU-Landtagsabgeordnete.

"Revolution im Wahlrecht"

Peter Weiß, 1998 bis 2021 Mitglied im Deutschen Bundestag, erläuterte das Wahlsystem: „Erstmals bei einer bundesweiten Wahl ist die Abgabe der Stimme bei fünf teilnehmenden Krankenkassen im Rahmen eines Modellversuchs online möglich“, sagte er. „Das ist eine Revolution im Wahlrecht, die man als Vorbild sehen kann.“ Auch dass es erstmalig eine Frauenquote gibt, sei bahnbrechend. Weiß wurde zum Bundeswahlbeauftragten berufen.

DGB lobt Zusammenarbeit

Bernhard Stiedl, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes Bayern, hob die gute Zusammenarbeit von ACA und DGB hervor. „Gemeinsam stehen wir für eine gute, solidarisch finanzierte Krankenversicherung, für eine faire und sichere Rente sowie für einen umfassenden Arbeits- und Gesundheitsschutz“. Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), der Bundesverband der evangelischen Arbeitnehmerorganisationen (BVEA) und das Kolpingwerk haben sich in der ACA zusammengeschlossen, für die der Buchloer Winfried Nusser vor Ort war.

Die Sozialwahlen zu den Sozialversicherungsträgern laufen vom 11. April bis zum 31. Mai.