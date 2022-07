Aus voller Kehle - Über 1000 Kinder in Waal

Nach zwei Jahren Pause findet wieder ein Chorklassentag statt. Und die über 1000 Kinder des Chorverbandes Bayerisch-Schwaben bringen das Passionstheater Waal zum Beben.

Die Marktgemeinde Waal war zwei Tage lang der Nabel der jungen Chorsänger: Denn am Donnerstag und Freitag rollten Busse aus allen Regionen Bayerisch-Schwabens an und brachten Schulkinder aus Grund- und Förderschulen zum Chorklassentag des Chorverbands Bayerisch-Schwaben in das Passionstheater in Waal. Die Begeisterung aller Mitwirkenden auf, vor und hinter der Bühne war mitreißend.

Zwei Schule beteiligt

Es war ein toller Auftakt nach über zwei Jahren Pause – und alle hatten diesen Chorklassentreffen entgegengefiebert. Auch die Chorklassen der Grundschule Waal und der Comenius-Grundschule Buchloe standen auf der Bühne und sangen mit großem Engagement.

Der Krautkraxler

„Endlich wieder gemeinsam singen“, beschrieb Dr. Paul Wengert, Präsident des Chorverbands Bayerisch-Schwaben, seine Freude gegenüber den über 1000 Chorklassenkindern am Donnerstag und Freitag. Zwei Mal musste der Chorklassentag in den vergangenen Jahren wegen der Pandemie verschoben werden. Mit Geige, Bratsche und Cello eröffneten die NouWell Cousines das Musikabenteuer „Der Krautkraxler“, eine fantastische Geschichte von Christiane Franke, erstmalig mit Videos illustriert von Constantino Franke.

Fünf Chorklassenkinder der Grundschule Waal spielten in diesem Musik-Abenteuer mit bayerischen und schwäbischen Volksliedern die Hauptrolle. Xaver Schwinghammer, Lucas Freund, David Igel, Emmi Albrecht, Theresa Gehring, und Mila Kapfer vertrieben mit spürbarer Lust am Spiel das Wortmonster.

Johannes Hitzelberger (Sprecher des Bayerische Rundfunks) las die Geschichte, die NouWell Cousines sorgten mit Streichinstrumenten und einer Steirischen Harmonika für die passenden Liedbegleitungen und inszenierten in einem spannenden Moment sogar einen Klangorkan. Mit weitschwingenden Armen dirigierte Karl Zepnik die aus voller Kehle singenden Chorklassenkinder auf der Bühne und im Zuschauerraum. Am Ende gab es tosenden Applaus, das Chorklassentreffen-Lied als Zugabe und das Passionstheater bebend.