Ein Abend lang "Kino für die Ohren" in Buchloe

Buchloer Ausbildungsorchester bringen bekannte Film-Songs auf die Bühne. Zum Schluss musizieren alle gemeinsam.

18.11.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Im Berufsleben kennt man es längst: Das Prinzip, den einmal in der Jugend erlernten Beruf bis zur Verrentung beizubehalten, ist zunehmend aus der Mode, an seine Stelle ist das Ideal des „lebenslangen Lernens“ getreten. Auch im Hobby- und Freizeit- und Musik-Bereich gilt inzwischen: Ältere Anfänger (fast) jeden Lebensalters sind in den Kapellen und Orchestern gern gesehen und willkommen. So auch bei der Buchloer Stadtkapelle, die vor Jahren begonnen hat, den eigenen Nachwuchs nicht nur in den üblichen Bläserklassen in Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen auszubilden, sondern auch Erwachsenen ein Angebot zu machen in Form von „Erwachsenen-Bläserklassen“.

Erwachsenen-Bläserklassen kommen in Buchloe gut an

Es ist ein erfolgreiches Konzept in Buchloe, gab es doch sogar gleich zwei, relativ kurz nacheinander startende Erwachsenen-Bläserklassen in den vergangenen Jahren. Da viele seither „bei der Stange“ geblieben sind und wie die Kinder und Jugendlichen den Anfängerstatus längst hinter sich gelassen haben, wurde nun eine Neuorganisation und Zusammenfassung, teils auch unter Umbenennung, der diversen Ausbildungsorchester der Buchloer Stadtkapelle nötig.

Diese drei „neuen“ Formationen, die den verschiedenen Generationen Rechnung tragenden Orchester, stellten nun in der Aula der Buchloer Mittelschule ihr Können unter Beweis – im Rahmen eines attraktiven, meist Filmmusik bietenden Programms unter dem Motto „Kino für die Ohren“. Und zwar inklusive eines einleitenden Image-Films, in dem verschiedene Musiker authentisch Auskunft gaben, warum sie Musik betreiben, und natürlich in Original-Kino-Duft-Atmosphäre, für die eine echte Popcornmaschine sorgte.

"Kinder-Vororchester" präsentiert Filmmelodien

Den Anfang machte das „Kinder-Vororchester“ unter Leitung von Jürgen Herrmann. Die immerhin 28 jungen Musiker hatten ein halbes Dutzend attraktive Filmmelodien einstudiert, in denen mit teils relativ einfachen, aber effektvollen musikalischen Mitteln der Zauber und die Stimmung der betreffenden Filme umrissen wurde. Entsprechend engagiert waren die Nachwuchsmusiker bei der Sache, als man von „Do-Re-Mi“ aus „The sound of Music“ über „Somewhere out there“ und „Linus & Lucy“ aus den „Peanuts“ sowie dem Hauptthema aus „Forrest Gump“ schließlich zur Weite und ein wenig Pathos atmenden „John-Dunbar-Melodie“ aus „Der mit dem Wolf tanzt“ weiterreiste.

Schlussstück dieser Formation war dann „Supercalifragelistischexpialgetisch“, in dem man den Glanz und die Eleganz der frühen Musicals, die noch viel von einer späten Operette an sich hatten, aufleben ließ.

Weiter ging es mit dem neu formierten „Erwachsenen-Vororchester“, das erst vor zwei Monaten von Johannes Hertzel als Dirigent übernommen wurde. Dafür vermittelten die Musiker ein beachtliches Maß an technischer Sicherheit und Ausdrucksvielfalt. Der Weg führte hier von „The Man from Snowy River“ über „You´ll be in my Heart“ aus „Tarzan“, „Chariots on Fire“, „Back to the Future“ und „Apollo 13“ bis zu „Jurassic Park“. Besonders schön, dass dabei auch innerhalb des Orchesters nun generationenübergreifend musiziert werden kann.

Auftaktorchester verzaubert Publikum mit musikalischen Blockbustern

Die am weitesten fortgeschrittenen Nachwuchsmusiker der Stadtkapelle musizierten bislang in der sogenannten Jugendkapelle. Da auch hier inzwischen viele ambitionierte Erwachsene nachgerückt sind, wurde diese Formation – quasi als letzte Station vor der Stammkapelle – in „Auftaktorchester“ umbenannt.

Unter der Leitung von Lisa-Maria Böck gab es auch hier musikalische „Blockbuster“ zu hören. Schon deutlich anspruchsvoller arrangiert, konnte man sein Kopfkino laufen lassen zu den Melodien aus „Star Wars“, der „Muppet Show“ und „Harry Potter“, gefolgt von „Mission Impossible“, „Skyfall“ und „JAG – Im Auftrag der Ehre“.

Zum Schluss wurde es schließlich voll auf der Bühne, denn alle drei Orchester musizierten noch gemeinsam, sozusagen als Bonusmaterial: Zunächst kam noch reichlich Spannung auf bei „Fluch der Karibik“ unter der Leitung von Johannes Hertzel, dann legten die vereinigten Ausbildungsorchester unter Leitung von Lisa-Maria Böck eine stilistisch saubere und sichere Polka hin.

Bleibt noch zu ergänzen, dass Anja Schäfer, Dominik Kleefisch, Steffi Link und Katharina Schörg durch den Abend geführt hatten und es auch Ehrungen für Bläserprüfungen – teilweise mit beeindruckend guten Noten – gab: Das Bronze-Abzeichen (D1) erhielten Maximilian Weber – er ist schon auf dem besten Weg, mit D2 nachzulegen – Lilli Reisach und Lena Huber.

