Ausgebremst: Ligapokal startet bei null

Alle Fußballteams aus der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe nehmen weiter am Ligapokal teil – der bei null startet. Was die Vereine davon halten.

23.01.2021 | Stand: 12:31 Uhr

Das gilt auch für den FC Buchloe: „Die Erste Mannschaft ist in der Kreisklasse in einer Vierergruppe und die Zweite Mannschaft ja in der B-Klasse in einer Dreiergruppe. Die Weiterführung ist schon okay, das sind gleichzeitig auch Vorbereitungsspiele für die Punktrunde“, berichtet Abteilungsleiter Christian Hoppe. Auch der TV Waal mit der Ersten und der Zweiten – mit Jengen II in einer Spielgemeinschaft – sowie der FSV Lamerdingen in der Kreisliga und der A-Klasse wollen im Ligapokal am Ball bleiben.