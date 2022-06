Ausstellung in Landsberg erinnert an Dieter Olaf Klama

Eine Ausstellung in Landsberg, widmet sich dem 2021 verstorbenen Künstler Dieter Olaf Klama aus Waal. Ein Teil seiner Zeichnungen ist gerade wieder brandaktuell.

Von Romi Löbhard

19.06.2022 | Stand: 05:16 Uhr

Anfang Juni 2021 ist Dieter Olaf Klama im Alter von 85 Jahren gestorben. Der gebürtige Ostpreuße hat viele Jahre lang in München gelebt und gearbeitet. Seit 2010 war sein Wohnsitz in Waal. Zu seinem ersten Todestag erinnert eine Schau im Altstadtsaal der VR-Bank Landsberg-Ammersee in der Ludwigstraße an den begnadeten Cartoonisten, Zeichner und Kalligrafen.

