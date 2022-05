Ausstellung und Modenschau: Das ist am letzten Maiwochenende in Buchloe geboten

Die Künstler Anita und René Nebas zeigen Werke ihrer Schülerinnen und Schüler. Dieses Jahr feiert die Buchloer Kunstschule ihr 20-jähriges Bestehen.

Das Künstlerpaar Anita und René Nebas ist genauso aufgeregt wie seine etwa 150 kleinen und großen Schülerinnen und Schüler: Am letzten Mai-Wochenende findet mit einjähriger Verspätung eine Kunstausstellung aller Werkstücke und eine Modenschau im „Artelier“ an der Münchener Straße statt. Mit dem viertägigen Ereignis wird gleichzeitig das 20-jährige Jubiläum der Kunstschule gefeiert.

Wie entsteht eigentlich so ein Werkstück in der Kunstschule Nebas? Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Spaß am Malen, Bildhauern, Schneidern oder am künstlerischen Ausdruck überhaupt haben, melden sich für ein Semester bei Anita oder René Nebas an.

Das Konzept der Buchloer Kunstschule Nebas

Sie verbringen einmal die Woche Zeit an den Staffeleien und den Tischen im unverkennbaren, lichtdurchfluteten Kuppelbau im Südosten Buchloes. Unter Anleitung und Impulsgebung von Anita und René entstehen Werkstücke auf der Leinwand, aus Materialien oder an der Puppe (bei Kostümen), die immer „individueller Selbstausdruck“ des Kursteilnehmers sind.

„Das ist das Faszinierende bei uns“, findet Anita Nebas. Ihr Mann René ergänzt: „Unser Support kommt dazu und die Selbstachtung steigt, weil sich das Innenleben geöffnet hat.“

Kultur in Buchloe: Ausstellung und Kostüm-Shows

Die Ausstellungen und die Kostüm-Shows seien einzigartig, weil alle Bilder in einer Wertigkeit nebeneinander hängen und auch die komplett selbst entworfenen und geschneiderten Kostüme gleichbedeutend seien.

Das Ergebnis – sei es ein Bild, eine Figur oder ein Kostüm – mache den Menschen, egal ob Kind oder Erwachsenen, im Leben wichtiger.

Das Programm im Überblick

Die Werk-Ergebnisse der Kunstschule Nebas (Münchener Str. 38, Buchloe) sind zu besichtigen: am Donnerstag, 26., Freitag, 27., und Samstag, 28. Mai, jeweils ab 20 Uhr mit einer etwa halbstündigen Führung. Ab 20.45 Uhr beginnt die Kunst-Kostüm-Show. Am Sonntag 29. Mai, ist die Ausstellung von 15 bis 19 Uhr geöffnet.

Weitere Infos von Anita & René Nebas, telefonisch unter 08241/999 999 oder im Internet.

