Auswärtssieg im Pegnitzer Schneeregen - Piraten meistern ungewöhnliche Aufgabe

Der ESV Buchloe holt beim 4:1 trotz widriger Bedingungen wichtige Punkte gegen den Abstieg. Im Pegnitzer Freiluftstadion kämpfen Buchloe und der EVP auch mit dem Wetter.

26.02.2023 | Stand: 15:04 Uhr

Die Buchloer Piraten haben am Freitagabend einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf in der Bayernliga gefeiert. Im offenen Pegnitzer Eisstadion trotzten die Freibeuter den schwierigen äußeren Witterungsbedingungen und holten mit einer abgeklärten Leistung einen verdienten 4:1-Auswärtssieg (2:0, 2.1, 0:0). Damit hält Buchloe das bisher noch sieglose Schlusslicht EV Pegnitz weiter auf Distanz und baut auch den Abstand auf den zweiten Abstiegsplatz aus.

Alexander Krafczyk trifft im Powerplay

Dass Abstiegskampf nicht immer schön ist, ist ja hinlänglich bekannt. Doch für beide Teams war das Match an diesem Abend aus einem anderen Grund wahrlich kein Zuckerschlecken. Denn pünktlich zu Spielbeginn setzte im Pegnitzer Freiluftstadion der Regen ein, der es beiden Mannschaften wahrlich nicht einfach machte. Doch die Buchloer kamen mit den widrigen Wetterverhältnissen zunächst etwas besser klar. Schließlich übernahmen die Gennachstädter von Beginn an die Initiative, was im ersten Powerplay auch belohnt wurde: Torjäger Alexander Krafczyk benötigte dort nur wenige Sekunden, ehe er aus halbrechter Position wuchtig zum 1:0 traf (7.).

Marc Krammer kracht in die Bande

Nach gut 12 Minuten dann aber eine Schrecksekunde: Nach einem heftigen Bandencheck sackte Marc Krammer auf dem Eis zusammen und musste behandelt werden. Während es für Krammer später zum Glück wieder weiter ging, war für den Pegnitzer Übeltäter Paul Wolf mit einer Spieldauerstrafe vorzeitig Schluss. Die fünfminütige Überzahl konnten die Rot-Weißen dieses Mal im immer heftiger werdenden Regen aber nicht nutzen. Trotzdem erhöhte Christian Wittmann nach einer schönen Einzelaktion noch vor der ersten Pause auf 2:0 (18.).

Blitzstart im zweiten Drittel

Aus dieser zurück gelang den Piraten ein Blitzstart. Gerade einmal 16 Sekunden waren im zweiten Drittel absolviert, ehe Demeed Podrezov auf 3:0 stellte (21.). Und im strömenden Regen blieben die Buchloer auch anschließend weiter dran und erhöhten durch einen Abstauber von Marc Krammer auf 4:0 (24.). Dazwischen hatte ESV-Keeper Johannes Wiedemann überragend gegen den freien Paul Lindmeier retten müssen (22.).

Johannes Wiedemann gewohnt sicher

Ohnehin erwies sich der Buchloer Tormann an diesem Abend als gewohnt sicherer Rückhalt, der viel Ruhe ausstrahlte und in der Folge so kaum etwas zuließ. Einzig in doppelter Unterzahl musste der Schlussmann zum einzigen Mal an diesem Abend hinter sich greifen, als Stefan Hagen zum 4:1-Anschluss getroffen hatte (27.). Bis zur Pause hatten beide Mannschaften dann eher mit den Witterungsbedingungen zu kämpfen, weshalb sich kaum einmal eine brenzlige Situation vor den Toren zutrug.

Das Eis wird schwammiger

Im letzten Drittel wurde aus dem Dauerregen dann ein Schnee-Regen-Gemisch, was es den Protagonisten auf dem schwer zu bespielenden Eis noch schwieriger machte. Die defensiv stabil stehenden Piraten agierten aber mit dem Vorsprung im Rücken weiter clever. Einzig die offensiven Nadelstiche hätte der ESV Buchloe zur endgültigen Entscheidung etwas konsequenter nutzen können, da sowohl Markus Vaitl als auch Podrezov mit ihren Alleingängen am Pegnitzer Keeper scheiterten. Am Ende war das aber auch egal, denn mit einer über weite Strecken konzentrierten Leistung brachten die Buchloer den wichtigen Auswärtssieg über die Zeit, was auch das windige Schmuddelwetter nicht verhindern konnte.