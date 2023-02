Autofahrer verursacht hohen Schaden an Waschbox in Buchloe - Täter flüchtig

Ein Autofahrer hat am Mittwoch eine Waschbox an einer Waschanlage demoliert. Der Schaden ist fünfstellig. Doch eine Überwachungskamera hat die Tat gefilmt.

13.02.2023 | Stand: 15:54 Uhr

Am Mittwochnachmittag hat ein Autofahrer in der Von-Bollstatt-Straße in Buchloe eine Waschbox beschädigt. Er hat einen Schaden von 10.000 Euro verursacht. Für die Waschanlage, in der Fahrzeuge eigenständig gereinigt werden können, war das Fahrzeug zu hoch.

Der Sprinter hatte einen Planenaufbau, der in den Leitungen unter dem Dach der Box hängen geblieben ist. Trotzdem fuhr der Täter durch die Waschanlage und flüchtete anschließend. Doch eine Überwachungskamera filmte das Geschehen: Jetzt sucht die Polizei nach einem weißen Kleintransporter mit tschechischem Kennzeichen. Gegen den unbekannten Autofahrer laufen strafrechtliche Ermittlungen wegen Unfallflucht.

