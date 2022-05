Autos bei Brand in Bad Wörishofer Garage zerstört

In einer Bad Wörishofer Garage ist ein Feuer ausgebrochen, nachdem versucht wurde, dort ein Fahrzeug zu starten.

Bei einem Feuer in einer Garage in Bad Wörishofen wurden am Mittwochvormittag um kurz vor 10 Uhr zwei Autos schwer beschädigt. Das Feuer brach im Auerbergweg aus. Die Polizei nimmt derzeit an, dass ein technischer Defekt die Ursache für den Brand, nachdem versucht wurde, eines der drei Fahrzeuge in der Garage zu starten. Die genaue Ursache ist derzeit unklar.

Feuer in Bad Wörishofen: Mehrere zehntausend Euro Schaden

Als das Feuer ausbrach, waren zwei Personen vor Ort. Ob sie bei dem Brand verletzt wurden, ist derzeit unklar. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei gegen 11 Uhr noch nicht machen. Mehrere zehntausend Euro Schadenshöhe.

