Baumarkt in Bad Wörishofen hat unerlaubt geöffnet - Polizei schreitet ein

Ein Baumarkt in Bad Wörishofen hatte am Montag unerlaubt geöffnet - obwohl die 7-Tage-Inzidenz im Unterallgäu zu hoch ist.

13.04.2021 | Stand: 14:37 Uhr

Beamte der Polizei Bad Wörishofen hatten am Montagvormittag bemerkt, dass der Baumarkt uneingeschränkt geöffnet hatte. Seit Montag jedoch gelten in den Corona-Regeln in Bayern keine Sonderregelungen mehr für Baumärkte und andere Geschäfte: Auch Blumenfachgeschäfte, Gartenmärkte, Gärtnereien, Baumschulen und Buchhandlungen werden nun wie alle anderen Läden des Einzelhandels betrachtet.

Inzidenz im Unterallgäu: Aktuell nur "Click & Meet" erlaubt

Im Unterallgäu lag die Inzidenz zuletzt am Stichtag am vergangenen Freitag bei 176. Das bedeutet, dass die Geschäfte aktuell nur Shopping mit Termin anbieten dürfen. Allerdings ist auch "Click and Meet" bei einem Inzidenzwert zwischen 100 und 200 nur noch mit einem aktuellen negativen Corona-Test möglich.

Kunden müssen dabei nach der neuen Regelung einen negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder einen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, vorweisen.

Der Markt in Bad Wörishofen wurde nach Rücksprache mit dem Landratsamt Unterallgäu auf den zulässigen Umfang reduziert. Die Verantwortlichen erwartet nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Corona-Regeln im Handel im Überblick

Ob Geschäfte in Bayern und dem Allgäu geöffnet haben dürfen - und in welcher Form - richtet sich nach dem Inzidenzwert.

Bei einer Inzidenz unter 50 darf der Einzelhandel öffnen. Die FFP2-Maskenpflicht gilt weiter.

darf der Einzelhandel öffnen. Die FFP2-Maskenpflicht gilt weiter. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 gilt "Click and Meet" ohne Testpflicht.

gilt "Click and Meet" ohne Testpflicht. Über einer 100er-Inzidenz ist nur noch "Click and Meet" mit aktuellem negativen Test möglich.

ist nur noch "Click and Meet" mit aktuellem negativen Test möglich. Über einer Inzidenz von 200 werden die Märkte geschlossen. Die Abholung vorbestellter Waren in Ladengeschäften ("Click and Collect") ist auch ohne Test zulässig.

Von den Regeln ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs wie der Lebensmittelhandel, Supermärkte, Drogerien, Apotheken und Optiker.

Die aktuell gültigen Corona-Regeln fürs Unterallgäu auch hinsichtlich Schule, Kitas, Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperre finden Sie hier.