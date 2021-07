Die Villa von Dr. Alfred Baumgarten hat eine wechselvolle Geschichte und blüht unter den neuen Eigentümern auf. Auch dessen Nachfahren zog es nach Bad Wörishofen.

Von Franz Issing

26.07.2021 | Stand: 11:45 Uhr

Ganzheitliche Medizin, Körper und Geist in Einklang zu bringen: Was heute in aller Munde ist, hat Pfarrer Sebastian Kneipp schon vor mehr als 150 Jahren propagiert. Einer, der die von Schulmedizinern damals oft belächelte Lehre des Wasserdoktors ernst nahm und ihn gegen die Vorwürfe der Kurpfuscherei in Schutz nahm, war sein medizinischer Berater Dr. Alfred Baumgarten. Eine prächtige Villa erinnert heute noch an ihn – neben einigen weiteren steinernen Zeugen.